Descubre los horarios de los supermercados de Pozuelo durante la Navidad para tus compras de última hora

Ya nos encontramos en plena semana de Navidad y, por lo tanto, la semana que viene será la del cierre del año 2025. En estas fechas siempre hay quien acaba dejando para última hora parte de las compras y, en Pozuelo de Alarcón, esa situación se repite especialmente el 24 y el 31 de diciembre.

Aunque la mayoría de las familias intentan organizarse con antelación, es habitual que durante la mañana de Nochebuena y Nochevieja los supermercados se llenen en busca de lo que falta para la cena. Por eso mismo te dejamos a continuación los horarios de distintos supermercados para las fechas señaladas de estas dos semanas.

Horarios de los supermercados en Pozuelo de Alarcón durante la Navidad

Uno de los supermercados de Pozuelo de Alarcón que modifica su horario en Navidad es Mercadona. Esta cadena ha anunciado que el 24 de diciembre abrirá sus puertas a las 9:00 y cerrará a las 19:00 horas. Por otro lado, no abrirá el día 25, festivo nacional, así que quienes dependan de la tienda deberán resolver sus compras entre hoy y mañana.

Por otra parte, para Nochevieja, el 31 de diciembre, la cadena vuelve al mismo horario que tuvo una semana antes en Nochebuena. Es decir, abrirá de 9:00 a 19:00 horas. Para el día de año nuevo, Mercadona mantendrá todos sus supermercados cerrados.

En el caso de Carrefour, el funcionamiento depende del tipo de tienda a la que acudas. Los hipermercados y la mayoría de supermercados abrirá en la mañana de Nochebuena y su cierre se adelantará a las 19:00 horas. Los formatos Express en Pozuelo de Alarcón pueden disponer de un margen algo mayor, aunque también trabajarán con horario reducido.

Supermercado en Navidad / Shutterstock

El día 31, las tiendas de Carrefour mantendrán el horario reducido de Nochebuena. Mientras, tanto el 25 de diciembre como el 1 de eneros, sus tiendas permanecerán cerradas.

Otros comercios de Pozuelo de Alarcón que modifican su horario

En Pozuelo de Alarcón hay una gran variedad de supermercados y que tienes que revisar bien su horario de Navidad para las compras de última hora. Por ejemplo, las tiendas de Lidl abrirán en toda la Comunidad de Madrid durante la mañana del 24 de diciembre y seguirán el modelo que van a realizar tanto Mercadona como Carrefour. Es decir, el horario será de 9:00 a 19:00 horas. En cuanto a la Navidad, también se asemeja con el resto, ya que sus establecimientos permanecerán cerrados.

En el caso de Nochevieja y Año Nuevo, sucede lo mismo. El día 31 las tiendas estarán abiertas con horario reducido y el día 1 de enero los establecimientos permanecerán cerrados.

Para los supermercados Aldi en Pozuelo de Alarcón, el horario reducido que se aplica tanto el 24 como el 31 de diciembre, implica una apertura solo de mañana, hasta las 15:00 horas. En el caso de los festivos nacionales, que son el 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, las tiendas permanecerán cerradas todo el día.

Por su parte, el Alcampo operará el 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas. Es decir, los hipermercados y supermercados de la cadena seguirán el esquema habitual de otras tiendas. Por su parte, también repetirán esquemas tanto en Navidad como en Año Nuevo, donde sus tiendas permanecerán cerradas.

En definitiva, podemos ver como prácticamente todos los supermercados de las principales cadenas en Pozuelo de Alarcón van a tener horario reducido hasta las 19:00 horas, salvo algunas excepciones. De todos modos, y si no te quieres llevar sorpresas, siempre es recomendable revisar el horario del establecimiento concreto si se va a comprar a última hora.