Gripe aviar en Pozuelo de Alarcón: los consejos del veterinario si tienes una oca u otra ave doméstica en casa

La Comunidad de Madrid ha detectado desde septiembre hasta 20 focos de gripe aviar en la región, según recoge este lunes el boletín oficial de la región (BOCM). Esto ha obligado al gobierno regional a adoptar restricciones a la cría de aves en 18 municipios, que estarán vigentes hasta el 11 de enero. Uno de los que se enfrenta a este momento crítico es Pozuelo de Alarcón y es importante tener en cuenta una serie de consejos del veterinario, si tienes oca u otra ave doméstica.

Las nuevas restricciones para hacer frente a la gripe aviar se centran en que queda prohibido criar patos y gansos u ocas con otras especies de aves de corral, criar a estas últimas al aire libre o que compartan depósitos de agua con aves silvestres. También hay que minimizar las visitas a las instalaciones de cría y tener estrictos protocolos de desinfección tanto con las personas como con los vehículos.

Consejos para las personas con ocas o aves con la gripe aviar en Pozuelo de Alarcón

Uno de los municipios afectados por las medidas restrictivas de gripe aviar en la Comunidad de Madrid es Pozuelo de Alarcón. Por ello es importante tener en cuenta diferentes aspectos, si tienes ocas u otro tipo de aves en casa como mascota.

Según el Ministerio de Sanidad, el virus puede afectar a un gran número de especies de aves, incluyendo aves de corral y silvestres, pero hay algunas especies con mayor susceptibilidad: las gallináceas, como gallo, pavo, faisán, perdiz, urogallo o pavo real. En el caso de las anátidas, patos, gansos o cisnes, son susceptibles, pero en muchos casos actúan sólo como portadoras.

El primer consejo de la veterinaria Lucía Díaz si tienes una oca en casa es el de que no esté en contacto con aves silvestres. Esto implica también que si sales con ella de casa, intentes que sea en zonas donde no haya heces salvajes a las que se pueda acercar. Es el principal foco de contagio de la gripe aviar.

La autoridad alimentaria europea recomienda elevar el control ante la gripe aviar / ARCHIVO

También es muy importante limpiar muy bien sus comederos y bebedores y que solo tengan acceso a ellos tu mascota, que no los comparta con otras aves, ya que este es otro importante punto de contacto para la gripe aviar. Si sueles rellenar los bebederos con agua del río o de estanques, cercanos a tu domicilio en Pozuelo de Alarcón, intenta que estos días sea de agua del grifo o embotellada.

Aunque la veterinaria recuerda que es muy difícil que tu oca u otra ave doméstica se contagie de la gripe aviar, es importante estar pendiente de los síntomas que presenta y si ha cambiado su actitud contigo. Por ejemplo, si notas que ha perdido el apetito, tiene dificultad para respirar o ha cambiado la forma en la que hace las heces, consulta a un profesional rápidamente.

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que las precauciones que hay que tomar es evitar el contacto con aves silvestres y que, en caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, lo comunique a las autoridades veterinarias de la Comunidad de Madrid para proceder a su retirada y análisis.

¿Por qué tener una oca en casa como mascota?

Una oca se diferencia del ganso en que es un animal doméstico. Lo cierto es que es una especie muy interesante de tener en casa por diversos motivos, como su inteligencia o su respuesta en situaciones de peligro.

Para empezar son grandes guardines y muy protectoras con su territorio. Tienen una fuerte voz de alarma en casa de notar que algo no marcha como debe, gracias a su característico canto. Con un buen entrenamiento, son capaces de gestionar su agresividad y velar por el bienestar del hogar.

Son inteligentes y capaces de reconocer a las personas, así que ubicara a sus dueños. Además, pueden vivir entre 15 y 20 años, siendo una compañera perfecta para la familia.