El Ayuntamiento de Pozuelo entrega los juguetes recogidos en la última campaña solidaria: más de 200 familias han participado

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón entregó el pasado viernes los juguetes recogidos en la última campaña solidaria realizada entre el 3 y el 14 de noviembre en la que han participado más de 200 familias. Lo obtenido se destinará a entidades y vecinos de la ciudad que puedan hacer buen uso de ellos.

Entrega simbólica y agradecimientos

La alcaldesa, Paloma Tejero, acompañada por el concejal de Juventud y Voluntariado, Eduardo Vázquez de Parga, realizaron esta entrega simbólica a algunos de los representantes de la Asociación de Padres de Niños Ciegos, de la Residencia Esclavas de la Virgen Dolorosa y de Aaqua, destinatarios de esta iniciativa.

Entrega juguetes campaña solidaria / Ayuntamiento de Pozuelo

Asimismo, ha recibido a representantes de varias organizaciones como los grupos Scout Eslabón y Camelot, del IES Gerardo Diego, y de los colegios Príncipes de Asturias, Kesington School y Alarcón, cuyos jóvenes voluntarios han colaborado en la organización de todos los artículos para su entrega y a quienes les ha agradecido su trabajo e implicación.

Requisitos cumplidos en esta campaña

Cabe recordar que en esta edición de recogida de juguetes de Pozuelo de Alarcón, como ya ocurrió en la anterior, se ha podido donar un máximo de cinco unidades por persona. Además, todos los juguetes que se han repartido están en perfecto estado, limpios y, en caso de necesidad, preparados para su uso.

Por motivos de higiene, seguridad y distribución, están excluidos de esta campaña libros, peluches, textiles, bicicletas, material deportivo, carritos de bebés y asientos de seguridad, CD's y cintas VHS y casitas y cocinas de gran formato. Además, tampoco se podían donar prendas de ropa o disfraces, por los mismos motivos de higiene.

Una forma de hacer felices a otros niños de la ciudad

Un año más, esta iniciativa ha servido para destacar el espíritu solidario de los pozueleros. Esta solidaridad se ha visto reflejada, como en años anteriores, en la gran acogida que ha tenido la campaña, con donaciones de juguetes de más de 200 familias en apenas once días.

El cartel de la recogida de juguetes de Pozuelo de Alaracón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

La colaboración de la comunidad de Pozuelo de Alarcón se manifiesta en este tipo de acciones cuyo objetivo es el más bonito y sencillo de todos, hacer felices a otros niños de la ciudad. Con el reparto de esta cantidad de juguetes, muchos más niños de Pozuelo podrán disfrutar, reír y jugar en esta época tan especial del año, la Navidad.