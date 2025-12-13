TRADICIÓN DESDE 1993
Así es el Belén Monumental de Pozuelo, aspirante a convertirse en el mejor de España: 90 m² y más de 350 figuras
El Belén Monumental de la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación de Pozuelo aspira este año a ganar el trofeo Sagrada Familia, el máximo reconocimiento del belenismo
Este domingo, 14 de diciembre, tendrá lugar en Pozuelo uno de los momentos más esperados en estas fechas desde hace más de 30 años, 1993 en concreto. A la 13:45 h, en la Congregación Ntra. Sra. De la Consolación, se inaugurará el Belén monumental, que se podrá visitar hasta el 6 de enero.
Lo mejor de este belén no son sus 90 m² y más de 350 figuras, ni sus efectos de luz y sonido, sino su cuidada y detallista elaboración. Sobre su variado paisaje, realizado con esmerado detalle, se funden escenas de la infancia de Jesús. Es todo un clásico de la Navidad en Pozuelo que no se debe dejar de visitar.
Un Belén galardonado
No en vano, este belén ha sido el más premiado por la Asociación de Belenistas de Madrid en los últimos años, aspirando de hecho estas Navidades al trofeo Sagrada Familia, el máximo reconocimiento del belenismo, por lo que nos sorprenderán con un novedoso montaje.
Esta exposición conquistó el podio en la "Categoría Especial" del certamen del Concurso de Belenes en 2005, 2016, 2018 y 2020. De hecho, en ese mismo concurso y categoría, consiguió el primer puesto en el año 2024. En estas navidades, el pesebre puede visitarse de lunes a viernes de 18:00 a 20:30 h y sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 h.
Otras opciones en Pozuelo
La tradición de los belenes se extiende por toda la ciudad pozuelera. Si bien el Belén monumental es uno de los más especiales, existen más opciones que se pueden visitar por gusto, proximidad o mera curiosidad.
Belén monumental y dioramas de la Casa Consistorial
Este impresionante belén cuenta con 85 m², una diferencia de altura de casi 3 metros desde la zona más baja hasta la más alta, en la que hay un castillo, y un total de 450 figuras representativas del nacimiento de Jesús, que cada año hace delicias de niños y mayores.
La inauguración y bendición del belén se realizará hoy a las 19:00 h y estará instalado en el patio de Segovia del Ayuntamiento de Pozuelo hasta el 5 de enero, así como lo estará la preciosa colección de dioramas, cuyos ingeniosos juegos de espejos siempre dejan sorprendido y admirado al espectador.
Belén del Centro Cultural MIRA
También el hall del Centro Cultural MIRA acoge su tradicional belén artístico, a cargo de la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón. Este pesebre se puede visitar desde el día 1 de diciembre hasta el próximo 5 de enero. El horario de visita es de 10:00 a 21:00 de lunes a viernes.
Los belenes de las Parroquias
Las seis parroquias de la ciudad también abrirán sus belenes al público durante todo el tiempo de Adviento y hasta el 12 de enero, día del Bautismo de Jesús, que marca el final oficial de la Navidad en el calendario litúrgico.
Las visitas podrán realizarse en el horario habitual de apertura de cada templo, ofreciendo a los vecinos una ocasión para contemplar el misterio del Nacimiento de Jesús y vivir más intensamente este tiempo de culto.
VII Ruta de Belenes
Del 4 de diciembre al 6 de enero, en comercios y otros puntos de la ciudad, la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón invita a los vecinos y visitantes a participar en la VII Ruta de Belenes y Dioramas, con la que recorrerás las calles de la ciudad visitando los belenes y dioramas que con esmero e ilusión exponen los comercios del centro.
Esta es una oportunidad única para conocer y experimentar la amplia tradición belenista de Pozuelo y descubrir el trabajo artesanal detrás de cada belén y diorama. La ruta puede disfrutarse de dos maneras: en un recorrido guiado los viernes 12, 19 y 26 de diciembre, o de forma libre hasta el 6 de enero, Día de Reyes.
Visitas guiadas
Para aquellos interesados en conocer más en profundidad la temática, se han organizado estas visitas guiadas que incluyen además la participación de diversos coros locales, que contribuirán al ambiente festivo de esta actividad con actuaciones navideñas. El horario y programa es el siguiente:
- 17:50 h: Recibimiento de los participantes, en la plaza del Padre Vallet (junto al árbol de Navidad)
- 18:00 h: Actuación de coros locales
- 18:15 h: Inicio del recorrido guiado
- 20:30 h: Fin de la visita
