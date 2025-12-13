Así es el Belén Monumental de Pozuelo, aspirante a convertirse en el mejor de España: 90 m² y más de 350 figuras

Este domingo, 14 de diciembre, tendrá lugar en Pozuelo uno de los momentos más esperados en estas fechas desde hace más de 30 años, 1993 en concreto. A la 13:45 h, en la Congregación Ntra. Sra. De la Consolación, se inaugurará el Belén monumental, que se podrá visitar hasta el 6 de enero.

Lo mejor de este belén no son sus 90 m² y más de 350 figuras, ni sus efectos de luz y sonido, sino su cuidada y detallista elaboración. Sobre su variado paisaje, realizado con esmerado detalle, se funden escenas de la infancia de Jesús. Es todo un clásico de la Navidad en Pozuelo que no se debe dejar de visitar.

Un Belén galardonado

No en vano, este belén ha sido el más premiado por la Asociación de Belenistas de Madrid en los últimos años, aspirando de hecho estas Navidades al trofeo Sagrada Familia, el máximo reconocimiento del belenismo, por lo que nos sorprenderán con un novedoso montaje.

Esta exposición conquistó el podio en la "Categoría Especial" del certamen del Concurso de Belenes en 2005, 2016, 2018 y 2020. De hecho, en ese mismo concurso y categoría, consiguió el primer puesto en el año 2024. En estas navidades, el pesebre puede visitarse de lunes a viernes de 18:00 a 20:30 h y sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 h.

Otras opciones en Pozuelo

La tradición de los belenes se extiende por toda la ciudad pozuelera. Si bien el Belén monumental es uno de los más especiales, existen más opciones que se pueden visitar por gusto, proximidad o mera curiosidad.

Belén monumental y dioramas de la Casa Consistorial

Este impresionante belén cuenta con 85 m², una diferencia de altura de casi 3 metros desde la zona más baja hasta la más alta, en la que hay un castillo, y un total de 450 figuras representativas del nacimiento de Jesús, que cada año hace delicias de niños y mayores.

Belén monumental y dioramas de la Casa Consistorial / Ayuntamiento de Pozuelo

La inauguración y bendición del belén se realizará hoy a las 19:00 h y estará instalado en el patio de Segovia del Ayuntamiento de Pozuelo hasta el 5 de enero, así como lo estará la preciosa colección de dioramas, cuyos ingeniosos juegos de espejos siempre dejan sorprendido y admirado al espectador.

Belén del Centro Cultural MIRA

También el hall del Centro Cultural MIRA acoge su tradicional belén artístico, a cargo de la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón. Este pesebre se puede visitar desde el día 1 de diciembre hasta el próximo 5 de enero. El horario de visita es de 10:00 a 21:00 de lunes a viernes.

Belén del Centro Cultural MIRA / Ayuntamiento de Pozuelo

Los belenes de las Parroquias

Las seis parroquias de la ciudad también abrirán sus belenes al público durante todo el tiempo de Adviento y hasta el 12 de enero, día del Bautismo de Jesús, que marca el final oficial de la Navidad en el calendario litúrgico.

Los belenes de las Parroquias / Ayuntamiento de Pozuelo

Las visitas podrán realizarse en el horario habitual de apertura de cada templo, ofreciendo a los vecinos una ocasión para contemplar el misterio del Nacimiento de Jesús y vivir más intensamente este tiempo de culto.

VII Ruta de Belenes

Del 4 de diciembre al 6 de enero, en comercios y otros puntos de la ciudad, la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón invita a los vecinos y visitantes a participar en la VII Ruta de Belenes y Dioramas, con la que recorrerás las calles de la ciudad visitando los belenes y dioramas que con esmero e ilusión exponen los comercios del centro.

Esta es una oportunidad única para conocer y experimentar la amplia tradición belenista de Pozuelo y descubrir el trabajo artesanal detrás de cada belén y diorama. La ruta puede disfrutarse de dos maneras: en un recorrido guiado los viernes 12, 19 y 26 de diciembre, o de forma libre hasta el 6 de enero, Día de Reyes.

Ruta de Belenes y Dioramas / Ayuntamiento de Pozuelo

Visitas guiadas

Para aquellos interesados en conocer más en profundidad la temática, se han organizado estas visitas guiadas que incluyen además la participación de diversos coros locales, que contribuirán al ambiente festivo de esta actividad con actuaciones navideñas. El horario y programa es el siguiente: