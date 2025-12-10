Ni Los Ángeles ni Manhattan: la ciudad que el New York Times llama el 'Beverly Hills' madrileño

El New York Times se ha fijado en Pozuelo de Alarcón como una zona de lujo para vivir, destacando la urbanización de La Finca como el lugar elegido por algunas estrellas del Real Madrid como recientemente ha hecho Kylian Mbappé.

Este enclave al oeste de Madrid es el hogar de varios "galácticos" que apuestan por esta zona al tener todo lo que buscan: privacidad, seguridad y un estilo de vida lujoso en una de las áreas más exclusivas de la capital española.

Jugadores como Luka Modric, Vinicius Junior y Toni Kroos han elegido residir en Pozuelo por la tranquilidad y los servicios de primer nivel que ofrece La Finca, una urbanización con seguridad las 24 horas, grandes jardines privados y acceso restringido.

Mbappé, en su caso, se aloja en una moderna mansión de 1.100 metros cuadrados, con ocho dormitorios y lujosas instalaciones que incluyen un gimnasio, sauna y piscina climatizada. Además, cuenta con un mini campo de fútbol y un putting green (especie de golf) que antes pertenecía a Gareth Bale.

La historia de esta lujosa urbanización

La historia de La Finca y Pozuelo como "refugio de élite" comenzó en 1989, cuando Luis García Cereceda transformó la zona en un espacio residencial de lujo, conocido hoy como el “Beverly Hills" de Madrid.

Fachada de la nueva casa de Isabel Pantoja en La Finca, Pozuelo de Alarcón / IDEALISTA

García de Cereda quería crear una zona basada en la exclusividad, calidad, intimidad y seguridad. De hecho actualmente solo se puede acceder a esta lujosa urbanización si estás invitado por alguno de los vecinos. Además, la zona dispone de cámaras, detectores de infrarrojos y patrullas las 24 horas del día. En el año 2010 falleció Luis García Cereceda, pero sus hijas han continuado con el legado.

Los primeros residentes fueron aristócratas, empresarios y diversas celebridades, y con el tiempo y gracias a la excelente privacidad que aporta, esta área se ha convertido en el hogar preferido de muchas figuras públicas. La arquitectura de La Finca, a cargo de Joaquín Torres, se caracteriza por su estilo moderno.

¿Qué es Beverly Hills? ¿En qué se parece a Pozuelo? Se trata de una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, California (Estados Unidos). En la cultura estadounidense, Beverly Hills ha sido conocido principalmente como un lugar próspero dentro de la aglomeración urbana del Gran Los Ángeles. También destaca por su ambiente lujoso, con numerosos hoteles y complejos turísticos. Y, como no, también es conocido por su parentesco con La Finca de Pozuelo, que no es por otra razón que por sus grandes mansiones donde viven o tienen casa celebridades e iconos del mundo de la cine y de la música como Jennifer Aniston, Lady Gaga o Kim Kardashian. El precio medio de una vivienda en Beverly Hills es de 7.650.000 €.

Actualmente, el alquiler de uno de los lujosos chalets de esta urbanización puede alcanzar los 20.000 € mensuales. El precio de la compra no se queda atrás. Un asodado de 580 metros cuadrados con cinco habitaciones supera los 2,5 millones de euros. Y es uno de los más baratos, ya que hay chalets que sobrepasan los 12 millones de euros. Se trata, por tanto, de una zona que atrae la mirada de todos pero que solo está al alcance de unos pocos.