Pozuelo de Alarcón organiza una gran fiesta de Nochevieja en el recinto ferial para dar la bienvenida al 2026

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcónha organizado una gran fiesta de Nochevieja para dar la bienvenida al 2026. Esta fiesta tendrá lugar en la madrugada del 31 de diciembre de 1:00 a 7:00 en la carpa instalada en el recinto ferial y contará con las actuaciones de los mejores Dj's en directo.

Venta preferente para los empadronados

La entrada, que cuesta 20 euros, incluye una consumición sin alcohol y servicio de guardarropa. La venta preferente para los empadronados en Pozuelo está abierta desde el pasado viernes hasta el día 19 a las 23:59 horas. Las entradas para disfrutar de la 'Verbena de Nochevieja' se pueden adquirir en este enlace.

La venta general estará disponible del 20 al 31 de diciembre en la misma página web. En ambos casos, se podrán adquirir un máximo de cinco entradas por persona y es imprescindible que los asistentes tengan cumplidos los 16 años el día del evento.

Servicio gratuito para volver a casa

Como el año pasado, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio gratuito de autobuses de vuelta a casa para los asistentes a esta fiesta de Nochevieja para garantizar que puedan regresar a sus hogares de forma cómoda y segura.

Lanzaderas nochevieja pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo

Habrá varias rutas y horarios disponibles, adaptados a las distintas zonas del municipio, y los autobuses saldrán directamente desde el recinto ferial. Así, los usuarios dispondrán de la Línea 1, que recorrerá Pozuelo Centro y urbanizaciones, la Línea 2 para la zona Sur y la Línea 3 para la zona Norte.

El horario de estos autobuses gratuitos empezará a las 03:45 y estará operativo cada 45 minutos hasta las 07:30 que será el último viaje. La salida de estas tres líneas estará ubicada en el tramo comprendido en la calle Canadá, a 40 metros de la puerta de salida del recinto ferial.

Segunda edición del evento

Pozuelo de Alarcón estrenó el año pasado esta fiesta para despedir el año, que tiene lugar en el reciento ferial instalado en la Avenida Estados Unidos de América. El año pasado los asistentes disfrutaron de las actuaciones de los DJ's Verca, Julia Centeno y Berny Anut, quienes amenizaron la madrugada con música en directo.

Ya se pueden comprar las entradas para la “Verbena de Nochevieja” de Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

En esta edición se podrá volver a disfrutar, como en 2024, de una zona chill out, foodtrucks con diferentes opciones de comida y sorpresas especiales. Además, para culminar la noche, se ofrecerá chocolate con churros y gofres.

Ya con dos ediciones a sus espaldas, esta fiesta promete convertirse en una nueva tradición para los vecinos de Pozuelo, ofreciendo un espacio seguro y controlado donde poder celebrar el inicio del nuevo año.