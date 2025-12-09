SEGUNDA EDICIÓN
Pozuelo de Alarcón organiza una gran fiesta de Nochevieja en el recinto ferial para dar la bienvenida al 2026
Esta venta preferente para los empadronados en la ciudad estará abierta hasta el próximo 19 de diciembre y, a partir del 20, estará disponible la venta general
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcónha organizado una gran fiesta de Nochevieja para dar la bienvenida al 2026. Esta fiesta tendrá lugar en la madrugada del 31 de diciembre de 1:00 a 7:00 en la carpa instalada en el recinto ferial y contará con las actuaciones de los mejores Dj's en directo.
Venta preferente para los empadronados
La entrada, que cuesta 20 euros, incluye una consumición sin alcohol y servicio de guardarropa. La venta preferente para los empadronados en Pozuelo está abierta desde el pasado viernes hasta el día 19 a las 23:59 horas. Las entradas para disfrutar de la 'Verbena de Nochevieja' se pueden adquirir en este enlace.
La venta general estará disponible del 20 al 31 de diciembre en la misma página web. En ambos casos, se podrán adquirir un máximo de cinco entradas por persona y es imprescindible que los asistentes tengan cumplidos los 16 años el día del evento.
Servicio gratuito para volver a casa
Como el año pasado, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio gratuito de autobuses de vuelta a casa para los asistentes a esta fiesta de Nochevieja para garantizar que puedan regresar a sus hogares de forma cómoda y segura.
Habrá varias rutas y horarios disponibles, adaptados a las distintas zonas del municipio, y los autobuses saldrán directamente desde el recinto ferial. Así, los usuarios dispondrán de la Línea 1, que recorrerá Pozuelo Centro y urbanizaciones, la Línea 2 para la zona Sur y la Línea 3 para la zona Norte.
El horario de estos autobuses gratuitos empezará a las 03:45 y estará operativo cada 45 minutos hasta las 07:30 que será el último viaje. La salida de estas tres líneas estará ubicada en el tramo comprendido en la calle Canadá, a 40 metros de la puerta de salida del recinto ferial.
Segunda edición del evento
Pozuelo de Alarcón estrenó el año pasado esta fiesta para despedir el año, que tiene lugar en el reciento ferial instalado en la Avenida Estados Unidos de América. El año pasado los asistentes disfrutaron de las actuaciones de los DJ's Verca, Julia Centeno y Berny Anut, quienes amenizaron la madrugada con música en directo.
En esta edición se podrá volver a disfrutar, como en 2024, de una zona chill out, foodtrucks con diferentes opciones de comida y sorpresas especiales. Además, para culminar la noche, se ofrecerá chocolate con churros y gofres.
Ya con dos ediciones a sus espaldas, esta fiesta promete convertirse en una nueva tradición para los vecinos de Pozuelo, ofreciendo un espacio seguro y controlado donde poder celebrar el inicio del nuevo año.
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
- Hay Raphael para rato: el cantante hace otra demostración de fuerza con su concierto en el Movistar Arena
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución