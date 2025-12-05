El parque de la Navidad está a menos de 20 minutos de Madrid: pistas de hielo, atracciones y tren navideño

Imagina un pueblo navideño que despierta con la primera luz del invierno, en el que cada rincón brilla con la magia de miles de luces y que cuente con un ambiente donde se respire ilusión y alegría. Un lugar que parezca salido de un cuento navideño. Si dijese que ese lugar existe ¿lo creerías?

Pues sí, existe. Desde el 28 de noviembre hasta el 11 de enero, el parque navideño 'Xtmas Pozuelo', en Prados de Torrejón, abre sus puertas para los más pequeños y sus familias, que podrán disfrutar en este espacio de dos pistas de hielo, un carrusel español, el Tren de la Navidad y muchas más atracciones, así como una amplia zona de restauración.

Atracciones para niños y adultos

'Xtmas Pozuelo' es la excusa perfecta para hacer un plan en familia en estas fechas tan señaladas. Será un día especial para los más pequeños, pero los adultos también tienen la oportunidad de disfrutar como si fuesen niños. En este parque navideño se encuentran infinidad de actividades para todos los públicos.

Pistas de hielo natural

Ubicadas en el corazón del parque, la pista está hecha completamente de hielo natural, lo que brinda una sensación auténtica al patinar. Ya seas principiante o experto, podrás disfrutar de momentos inolvidables. Además, habrá taquillas para dejar tus objetos personales y podrás alquilar tanto los patines como los guantes.

Pistas de hielo / Ayuntamiento de Pozuelo

Pistas de karts eléctricos

Una experiencia única y llena de adrenalina. En Prados de Torrejón, las luces brillan y los motores eléctricos cobran protagonismo en un espectacular evento de karts para toda la familia.

Tren de la Navidad

El tren de la Navidad recorrerá las calles de Pozuelo ambientando con su característico espíritu navideño cada parte del camino. El tren conectará desde el centro urbano, la avenida de Europa y el barrio de la Estación con el parque de Prados de Torrejón, donde tiene lugar el Xtmas Park.

Tren de la navidad / Ayuntamiento de Pozuelo

Tendrá un horario de 17:00 a 22:00 h de lunes a viernes y de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 22:00 los sábados y domingos. Las fechas indicadas para disfrutar de esta actividad son el 6, 7, 8, 13 y 14 de diciembre y del 19 de diciembre al 3 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre que estará cerrado.

Noria infantil

La mágica noria infantil ilumina la feria navideña con ss brillantes colores. Diseñada especialmente para los más pequeños, ofrece un paseo tranquilo y seguro desde el que podrán disfrutar del parque de la Navidad desde las alturas.

Carrusel de caballitos españoles

Un precioso carrusel español de dos plantas, adornado con retratos de los monumentos más importante de España. Cada giro te transportará a un mundo de alegría, tradición y belleza artesanal, donde la cultura española se une al espíritu navideño.

Carrusel de caballitos / Ayuntamiento de Pozuelo

Zona de hostelería

Disfruta de este ambiente festivo mientras recorres el mercado dejándote tentar por la oferta gastronómica especial perfecta para compartir con amigos y seres queridos.

Zona de hostelería / Ayuntamiento de Pozuelo

Espectáculos para familias y talleres

La carpa instalada en 'Xtmas Pozuelo' acoge desde el sábado pasado numerosos espectáculos para disfrutar en familia. En los próximos fines de semana podrás disfrutar de propuestas como 'Estos monstruos me hacen reír', 'Las hadas de la Navidad' o 'La gran aventura de los Reyes Magos', entre muchas otras. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Además, los talleres también ocuparán la agenda de los más pequeños en estas fechas. Podrán aprender, jugar y divertirse a través de actividades como 'Taller Babypar' (7 y 8 de diciembre). En adelante, también se disfrutará de otras propuestas como 'Refugios de emergencia', entre otros. Todos los talleres se impartirán a las 12:00 y a las 14:00 y son de entrada libre hasta completar el aforo.

Fechas, horarios y días especiales

'Xtmas Pozuelo' tiene sus puertas abiertas desde el 28 de noviembre hasta el 11 de enero, con diferentes horarios, días especiales y hasta cuatro días donde permanecerá cerrado.

Horarios de apertura

11:00-23:00 > 6-8, 13, 14, 19-23 y 26-30 de diciembre; y 2-5 de enero

> 6-8, 13, 14, 19-23 y 26-30 de diciembre; y 2-5 de enero 17:00-22:00 > 2-5, 9-12 y 16-18 de diciembre

> 2-5, 9-12 y 16-18 de diciembre 16:00-23:00 > 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero

> 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero CERRADO > 1, 15, 24 y 31 de diciembre

Días especiales

Días de la familia (los productos de hostelería tendrán un descuento del 50%): martes 2, 9 y 16 de diciembre

(los productos de hostelería tendrán un descuento del 50%): martes 2, 9 y 16 de diciembre Días de las atracciones (las atracciones tendrán un descuento del 50%) miércoles 3, 10 y 17 de diciembre

(las atracciones tendrán un descuento del 50%) miércoles 3, 10 y 17 de diciembre Churros con chocolate : lunes 22 de diciembre y 5 de enero

: lunes 22 de diciembre y 5 de enero Gran despedida (todas las atracciones y productos de hostelería tendrán un precio de 1 euro): martes 6 de enero

Precios y Navicoins

Para disfrutar de las atracciones que ofrece 'Xtmas Pozuelo' necesitarás NAVICOINS, la moneda oficial de la feria. Los paquetes de precios que se pueden adquirir son los siguientes:

1 NAVICOIN: 2,5 EUR

10 NAVICOINS: 20 EUR

30 NAVICOINS: 50 EUR

100 NAVICOINS: 100 EUR (por la compra de 100 NAVICOINS, se regalan unas gafas de corazones)

Dependiendo de cada atracción y el tiempo en ella, se estipulan diferentes precios. Por ejemplo 5 minutos en el jumping park tiene un precio de 2 NAVICOINS, es decir, 5 euros. La pista de hielo infantil tiene un precio de 4 NAVICOINS por 30 minutos, lo que serían 10 euros. La de adultos, por el contrario, tiene un precio de 6 NAVICOINS por una hora, lo que serían 15 euros.