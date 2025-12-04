Pozuelo de Alarcón invertirá casi 50 millones en instalaciones y espacios públicos en 2026

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo de Alarcón ha dado luz verde al proyecto de presupuestos para 2026, en el que destaca la apuesta por las inversiones, de casi 50 millones de euros, para mantener y mejorar las instalaciones municipales y otros espacios públicos de la ciudad.

Esta cifra final es la suma de los 20,8 millones de euros ya recogidos en esta partida y otros 28,3 de remanentes de tesorería que se sumarán tras la aprobación definitiva en el Pleno Municipal durante los próximos días.

Hasta 15 nuevos proyectos

Son 8,6 millones de euros más que este año para un plan que incluye 15 nuevos proyectos, como el ajardinamiento de varias rotondas, el Parque de Inglaterra y el reacondicionamiento de los parques de las Cárcavas y la zona del Maisán. Además, se crearán nuevas zonas infantiles, una zona canina y diversas actuaciones en los arroyos de Pozuelo y Meaques.

Otra de las partidas con un aumento notable es la de zonas verdes, que crece un 46%. El apartado de personal alcanza los 56 millones para asumir la subida salarial a los funcionarios decretada por el Gobierno central y seguir reforzando la Policía Municipal con 14 agentes más, que se suman a los 15 recién incorporados.

Esta semana el Ministerio del Interior ha confirmado a Pozuelo como la más segura entre las grandes ciudades de la región, con un descenso del 2,9% en los delitos comunes durante los nueve primeros meses de 2025.

Presupuesto récord

El presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo para el año que viene será de 178,2 millones de euros, incluidos los mencionados 28,3 de remanentes, frente a los 170,4 del ejercicio que está a punto de finalizar. Esa diferencia de casi ocho millones responde precisamente al aumento de las inversiones previstas por el consistorio.

Toda ello sin recurrir además ni al endeudamiento bancario ni a elevar la carga impositiva. El Ayuntamiento actual no arrastra créditos o préstamos de bancos y se mantiene al día con sus proveedores en los plazos legales. Además, la recaudación por impuestos directos (como el IBI o el de vehículos) y tasas municipales se mantiene en cifras casi idénticas, incluso con un ligero descenso del 2%.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo

Esto último se debe gracias a las rebajas y bonificaciones aprobadas por el Gobierno local para el año que viene en la tasa de basuras impuesta por el Ejecutivo central.

Mantener y mejorar sus señas de identidad

La concejal de Hacienda, Lucía Molares, destaca de estas cuentas la "apuesta clara y decidida por mantener y mejorar las principales señas de identidad de Pozuelo, como son sus infraestructuras municipales, las zonas verdes o la seguridad, pero siempre desde el rigor y la estabilidad presupuestaria que caracterizan a este equipo de gobierno".