SEGURIDAD Y CRIMINALIDAD
Pozuelo de Alarcón se mantiene, otro año más, como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid
La ciudad registra un descenso en la criminalidad convencional de un 2,9 % entre los meses de enero y septiembre con respecto a las cifras del año pasado
La tasa de criminalidad convencional en Pozuelo de Alarcón continúa bajando, en concreto un 2,9% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo periodo del anterior (2024). Así lo ha vuelto a confirmar el balance trimestral de criminalidad publicado hace dos días por el Ministerio del Interior.
Según este balance, Pozuelo se mantiene como la ciudad más segura entre las grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid, con poco más de 1.800 delitos en lo que va de año, casi un 40% menos que municipios similares en tamaño, ubicación o perfil socioeconómico.
Descensos significativos
Entre esos delitos más comunes y alarmantes para la ciudadanía, destaca la bajada de los vinculados al tráfico de drogas en más de un 83%. También son significativos los descensos de lesiones y riñas tumultuarias (-57,1%), agresiones sexuales con penetración (de tres a una), robos con violencia e intimidación (-39,1%), robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-33,9%) o sustracción de vehículos (-10,6%).
La alcaldesa, Paloma Tejero, se ha felicitado por este descenso de muchos de los delitos que, por su propia naturaleza, más alarma generan entre los ciudadanos. Sin embargo, insiste en que "tenemos que seguir volcándonos en mejorar la seguridad, que no en vano es una de las señas de identidad de Pozuelo".
"Además de ser la ciudad más segura de toda la región, lo tenemos que ser cada vez con mejores resultados. Y estamos en el buen camino, como vuelven a confirmar estos datos objetivos", añade la regidora. Por último, también ha querido felicitar a las Policías Nacional y Municipal que velan por los pozueleros.
Algunos delitos aumentan
Del total de delitos registrados en Pozuelo en estos nueve meses, más de la cuarta parte (473) se circunscriben a la cibercriminalidad, sobre todo estafas informáticas, que aumentan más de un 64%. También aumentan otros delitos menores contra la libertad sexual, aunque en cifras reducidas, pasando de 5 a 10.
Las cifras de la cibercriminalidad crecen
La cibercriminalidad es una constante en aumento si nos fijamos también en las cifras de otros municipios o provincias. Por ejemplo, en Alcalá de Henares los delitos de esta índole han subido un 11,4%, teniendo más protagonismo otros ciberdelitos (+33,5%) y no tanto las estafas informáticas (+7.8%).
Otro ejemplo de esta tendencia se puede observar en las cifras correspondientes a la provincia de Toledo. La criminalidad convencional ha subido apenas un 2%, sin embargo, las cifras de cibercriminalidad han subido un 23,8% en este periodo. En su caso, tanto las estafas informáticas (+22,5%) como otros ciberdelitos (31,7%) han tenido un aumento bastante similar, lo que ha contribuido al notable ascenso general de los delitos de este tipo.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Boda sangrienta, católica conversa e icono de la moda: por qué le debes tanto a Victoria Eugenia, la reina que revolucionó la monarquía española
- Una explosión provoca un incendio en bloque de viviendas en el barrio de Buenavista de Toledo
- Los embalses de Madrid rozan el 71 % de su capacidad y superan la media histórica pese al aumento del consumo
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- La AEMET activa la alerta amarilla por nieve en Madrid: estas son las zonas afectadas
- Arranca la programación de Cortylandia 2025 en Madrid: estos son los días, horas y sitios que debes apuntar para ver los pases mejor que nadie