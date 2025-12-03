Pozuelo de Alarcón se mantiene, otro año más, como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid

La tasa de criminalidad convencional en Pozuelo de Alarcón continúa bajando, en concreto un 2,9% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo periodo del anterior (2024). Así lo ha vuelto a confirmar el balance trimestral de criminalidad publicado hace dos días por el Ministerio del Interior.

Según este balance, Pozuelo se mantiene como la ciudad más segura entre las grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid, con poco más de 1.800 delitos en lo que va de año, casi un 40% menos que municipios similares en tamaño, ubicación o perfil socioeconómico.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, durante la rueda de prensa de balance de la criminalidad en el tercer trimestre de 2025. / Delegación del Gobierno en Madrid

Descensos significativos

Entre esos delitos más comunes y alarmantes para la ciudadanía, destaca la bajada de los vinculados al tráfico de drogas en más de un 83%. También son significativos los descensos de lesiones y riñas tumultuarias (-57,1%), agresiones sexuales con penetración (de tres a una), robos con violencia e intimidación (-39,1%), robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-33,9%) o sustracción de vehículos (-10,6%).

La alcaldesa, Paloma Tejero, se ha felicitado por este descenso de muchos de los delitos que, por su propia naturaleza, más alarma generan entre los ciudadanos. Sin embargo, insiste en que "tenemos que seguir volcándonos en mejorar la seguridad, que no en vano es una de las señas de identidad de Pozuelo".

Cifras criminalidad Pozuelo 2025 / Ministerio del Interior

"Además de ser la ciudad más segura de toda la región, lo tenemos que ser cada vez con mejores resultados. Y estamos en el buen camino, como vuelven a confirmar estos datos objetivos", añade la regidora. Por último, también ha querido felicitar a las Policías Nacional y Municipal que velan por los pozueleros.

Algunos delitos aumentan

Del total de delitos registrados en Pozuelo en estos nueve meses, más de la cuarta parte (473) se circunscriben a la cibercriminalidad, sobre todo estafas informáticas, que aumentan más de un 64%. También aumentan otros delitos menores contra la libertad sexual, aunque en cifras reducidas, pasando de 5 a 10.

Las cifras de la cibercriminalidad crecen

La cibercriminalidad es una constante en aumento si nos fijamos también en las cifras de otros municipios o provincias. Por ejemplo, en Alcalá de Henares los delitos de esta índole han subido un 11,4%, teniendo más protagonismo otros ciberdelitos (+33,5%) y no tanto las estafas informáticas (+7.8%).

Ciberdelitos / Pixabay

Otro ejemplo de esta tendencia se puede observar en las cifras correspondientes a la provincia de Toledo. La criminalidad convencional ha subido apenas un 2%, sin embargo, las cifras de cibercriminalidad han subido un 23,8% en este periodo. En su caso, tanto las estafas informáticas (+22,5%) como otros ciberdelitos (31,7%) han tenido un aumento bastante similar, lo que ha contribuido al notable ascenso general de los delitos de este tipo.