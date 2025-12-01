Pozuelo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces y la inauguración del parque navideño 'Xtmas Pozuelo'

Pozuelo de Alarcón ya ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces que llena de color las calles de la ciudad. La alcaldesa, Paloma Tejero, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, presidió el viernes pasado este acto que tuvo lugar en el Parque José Martín-Crespo Díaz.

En este emotivo acto tuvo protagonismo el lanzamiento de cientos de farolillos que iluminaron desde el cielo el arranque de estas fechas. Además, tuvo un papel destacado el Coro de la Hermandad del Rocío, que entonó varios villancicos. Cientos de familias, asociaciones, usurarios de los centros municipales de mayores, clubes deportivos y colegios, disfrutaron también de una merienda de chocolate con churros.

La regidora, antes de activar el encendido, felicitó a los pozueleros por estas fiestas y les animó a disfrutar de la amplia programación navideña que ha organizado el Ayuntamiento.

Programación de las fiestas navideñas

La Navidad en Pozuelo se celebrará en varios escenarios como el ya abierto 'Xtmas Pozuelo', en el Parque Prados de Torrejón, o las propuestas organizadas en el centro de la ciudad y en la Avenida de Europa con sesiones de DJs, las preuvas, un vídeo mapping o la gran fiesta de Nochevieja.

Pozuelo inaugura la Navidad / Ayuntamiento de Pozuelo

En los próximos días el Consistorio dará a conocer la programación completa para estas fiestas navideñas que también incluirán conciertos, exposiciones y actividades para todos, incluidos los más pequeños.

Parque Navideño 'Xtmas Pozuelo'

Desde el pasado viernes y hasta después de Reyes, los pozueleros podrán disfrutar del parque navideño 'Xtmas Pozuelo', en Prados de Torrejón. Este parque navideño dispone de dos pistas de hielo, espectáculos familiares y talleres en una gran carpa, así como una amplia zona de restauración con todo tipo de comida.

También habrá atracciones para los más pequeños como una noria infantil, un jumping park, hinchables y el clásico de caballitos españoles. Este año, además, llegará el Tren de la Navidad que conectará las zonas del centro urbano, la Avenida de Europa y el barrio de la Estación con el Parque Prados de Torrejón.

Espectáculos para familias y talleres para los más pequeños

La carpa instalada en Xtmas Pozuelo acogerá, habiendo comenzado el pasado sábado, numerosos espectáculos para disfrutar en familia. Así, la programación arrancó con 'Tour Baby Radio', y continuará los próximos fines de semana con otras propuestas como 'Estos monstruos me hacen reír'; 'Las hadas de la Navidad'; o 'La gran aventura de los Reyes Magos, entre otra decena de espectáculos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel de xtmas pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo

En estas fechas los más pequeños también podrán aprender, jugar y divertirse a través de talleres y actividades como 'Taller Babypar' (7 y 8 de diciembre). En adelante, también se disfrutará de propuestas como 'Muros y murallas del mundo: aparejos de ladrillo'; 'La cocina de cine con la ECAM'; o 'Juguetes de cartón', entre otros. Todos los talleres se impartirán a las 12:00 y a las 14:00 y son de entrada libre hasta completar el aforo.

Luces por toda la ciudad

Con el encendido de luces, que permanecerá hasta el próximo 6 de enero, se iluminarán durante estos días más de 800.000 leds, que, entre otros puntos, ornamentarán los árboles y farolas de la Avenida Europa, desde la rotonda del centro comercial Zielo hasta la plaza de Emilia Pardo Bazán.

El parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz está decorado con un pasadizo en la entrada por la Avenida Bularas, un gran árbol de Navidad de más de 20 metros de altura cerca del templete y un gran castillo. Ya en el parque Prados de Torrejón se ha instalado una estrella 3D con 5 metros de altura y una gran caja de regalo transitable.

En la Glorieta de Cerro de los Gamos, a la entrada de Pozuelo, destaca un ángel de más de cinco metros de altura; en la rotonda Antoñito 'El Quiosquero', las figuras de un Nacimiento, en la de la iglesia de Caná, un árbol de navidad, y en la del Padre Dehon y Plaza de España, varios conos en espiral.

En la Glorieta Manuel Martín Ferrand y las dos que siguen hasta llegar a la Plaza de la Constitución, se ubican motivos alegóricos de la Adoración de los Reyes Magos; y en la plaza de la Constitución, se ubica el tradicional Portal de Belén.

Iluminación en urbanizaciones

En el centro de la ciudad, además de los volumétricos en altura y las decoraciones instaladas en los edificios municipales (Ayuntamiento, biblioteca Miguel de Cervantes, Centro Cultural Padre Vallet, Oficina de Atención al Ciudadano y Centro Municipal de Mayores), la Plaza Mayor, expone un trineo.

Árbol de Navidad Plaza Padre Vallet / Ayuntamiento de Pozuelo

La Plaza del Padre Vallet, como es tradición, acoge un gran árbol de Navidad. Asimismo, quedarán iluminados los accesos principales a las urbanizaciones con árboles o guirnaldas, además de otras zonas como la Estación o el barrio de Húmera.