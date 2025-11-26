Pozuelo rendirá homenaje a la cronista oficial de la villa, Esperanza Morón, dedicándole el centro cultural de la Plaza del Padre Vallet

Pozuelo de Alarcón despertó el día de ayer con la triste noticia del fallecimiento de la cronista oficial de la Villa, Esperanza Morón. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha lamentado la pérdida de "una mujer sabia y, sobre todo, una mujer buena".

Por ello la alcaldesa ha anunciado que, "en reconocimiento a su labor y dedicación" van a proponer desde el Ayuntamiento que Esperanza Morón dé nombre al centro cultural de la Plaza del Padre Vallet, en la zona más céntrica de la ciudad. Con este fin, el Grupo Municipal Popular presentará una moción en el próximo pleno para su aprobación definitiva.

Honores a su figura

Desde hace poco más de un año, la sala de documentación de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes lleva el nombre de la que fuera doctora en Historia, cronista oficial de la Villa y autora de la única tesis doctoral que tiene a Pozuelo como protagonista.

Así lo anunció la alcaldesa durante la presentación del último libro de Esperanza Morón, 'Demografía Histórica de Pozuelo de Alarcón 1940-2000', que tuvo lugar en el Centro Cultural MIRA el año pasado.

Presentación libro Esperanza Morón / Ayuntamiento de Pozuelo

Paloma Tejero remarcó ya entonces el gran amor por la ciudad "de esta pozuelera de cuna y universal de vocación" y destacó que este homenaje "es un gesto de gratitud para que su legado perdure para siempre entre nosotros, cerca de sus vecinos y de los libros con los que creció y se formó".

Una vida dedicada a Pozuelo

Esperanza Morón, historiadora, divulgadora y Cronista Oficial de la ciudad desde 1999, pasó una vida relatando la historia de la localidad. Durante décadas, dedicó gran parte de su tiempo a estudiar y dar a conocer los orígenes y evolución de Pozuelo, dejando un legado que seguirá guiando a vecinos, investigadores y amantes de la cultura local.

Presentación libro Esperanza Morón / Ayuntamiento de Pozuelo

Su primer libro, 'Pozuelo de Alarcón, su historia. Desde la Prehistoria hasta el siglo XVII', publicado en 1998, se convirtió en una obra de referencia imprescindible para entender cómo ha crecido y cambiado la ciudad. Gracias a su labor, hoy se conocen desde los primeros asentamientos hasta la vida cotidiana de generaciones pasadas en Pozuelo.

En colaboración con el Ayuntamiento ha publicado varios libros más. 'Pozuelo de Alarcón: 25 años de ayuntamientos democráticos', en 2005; 'Demografía Histórica de Pozuelo de Alarcón (1940-2000)', en 2006; o 'Pozuelo de Alarcón, 1600-2000: de su venta a ciudad metropolitana, en 2016, con la colaboración de Luis Enrique Otero Carvajal.

Coronación por su carrera

Su trayectoria se vio coronada el pasado 31 de octubre de 2024, cuando el área de documentación de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes fue bautizada con su nombre, en reconocimiento a su legado y coinciendo con la presentación de su última publicación: 'Demografía Histórica de Pozuelo de Alarcón 1940-2000'.

Presentación libro Esperanza Morón / Ayuntamiento de Pozuelo

Aquel homenaje reunió a miembros del mundo académico y literario quienes destacaron la relevancia de su labor en la conservación de la memoria colectiva del municipio. Paloma Tejero la definió entonces como "un ejemplo de entrega, rigor y amor por Pozuelo'.

Su ausencia deja un vacío profundo, pero también un legado sólido: libros, archivos, conferencias, investigaciones y, sobre todo, la certeza de que Pozuelo se conoce mejor gracias a ella.