800.000 luces, pistas de hielo y Coro de la Hermandad del Rocío: así es la programación de la Navidad de Pozuelo

Pozuelo de Alarcón cuenta los días para recibir la Navidad. De hecho, el próximo viernes 28 de noviembre, a las 18:30, tendrá lugar el tradicional encendido de luces y la suelta de farolillos que iluminarán el arranque de estas entrañables fechas en la ciudad.

CARTEL Encendido Navidad Pozuelo 2025 / Ayuntamiento de Pozuelo

En los próximos días, el Ayuntamiento dará a conocer la amplia programación de actividades navideñas para disfrutar en estos días especiales con propuestas para todos los gustos. Los principales escenarios de este programa estarán en el Parque Prados de Torrejón, el aparcamiento junto al ESIC y Avenida de Europa y en las plazas Padre Vallet y Mayor, además del centro de la ciudad.

Encendido de luces

El tradicional encendido, que marcará el inicio de la Navidad en Pozuelo, tendrá lugar en el parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz e incluirá el lanzamiento de farolillos de papel ignífugo y biodegradables que llenarán de luz y color el cielo de la ciudad.

La alcaldesa, Paloma Tejero, será la encargada de encender las luces desde el templete de este emblemático parque, un emotivo que contará además con la actuación del Coro de la Hermandad del Rocío. La tarde concluirá con una merienda familiar de chocolate con churros para todos y un reparto de 2.000 globos.

Inauguración de un parque navideño

Tras esta celebración, los asistentes podrán seguir disfrutando en Prados de Torrejón del parque navideño Xtmas Pozuelo, en el que desde el mismo viernes y hasta después de Reyes, habrá dos pistas de hielo y un tobogán de hielo, atracciones, un circuito de karts, espectáculos familiares y talleres en una gran carpa, así como una amplia zona de restauración.

Celebración y decoración en Pozuelo

Desde este día del encendido y hasta el 6 de enero, Pozuelo contará con esta luz navideña en la que se iluminarán más de 800.000 leds. Así, los puntos concretos que estarán iluminados son los árboles y las farolas de la Avenida de Europa, que estarán decorados desde la rotonda del centro comercial Zielo hasta la plaza de Emilia Pardo Bazán, incluyendo las calles Francia y Portugal.

Decoración navideña Avda Europa / Ayuntamiento de Pozuelo

El parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz estará decorado con un pasadizo en la entrada por la Avenida Bularas, un gran árbol de Navidad de más de 20 metros de altura cerca del templete y un gran castillo. Cerca de este entorno y ya en el parque Prados de Torrejón, además de las tradicionales guirnaldas, también se instalarán una estrella en 3D con 5 metros de altura y una gran caja de regalo transitable.

Ángeles, Reyes Magos y hasta un trineo

En la Glorieta de Cerro de los Gamos, a la entrada de Pozuelo, habrá un ángel de más de cinco metros de altura; en la rotonda Antoñito 'El Quiosquero', se iluminarán las figuras de un Nacimiento, en la de la iglesia de Caná, un árbol de navidad, y en la del Padre Dehon y Plaza de España, habrá varios conos en espiral.

Decoración navidña, Avda Europa, Calle Grecia / Ayuntamiento de Pozuelo

En la Glorieta Manuel Martín Ferrand y las dos que siguen hasta llegar a la Plaza de la Constitución, se ubicarán motivos alegóricos de la Adoración de los Reyes Magos, concretamente una figura en 3D de un Rey Mago en cada glorieta; y en la plaza de la Constitución, con el tradicional Portal del Belén.

En el centro de la ciudad, además de los volumétricos en altura y las decoraciones que estarán instaladas en los edificios municipales (Ayuntamiento, biblioteca Miguel de Cervantes, Centro Cultural Padre Vallet y Oficina de Atención al Ciudadano y Centro Municipal de Mayores), se instalará, en la Plaza Mayor, un trineo.

Decoración navideña Plaza Padre Vallet / Ayuntamiento de Pozuelo

En la Plaza del Padre Vallet, como es tradición, se instalará un gran árbol de Navidad de 21 metros de altura. Por último, el balcón de la fachada del Ayuntamiento contará también con decoración ornamental iluminada. Asimismo, quedará iluminados los accesos principales a las urbanizaciones con árboles o guirnaldas y zonas como la Estación o el barrio de Húmera.