Un árbol por cada niño: así celebra Pozuelo de Alarcón el nacimiento de 160 bebés en 2024 y 2025

Pozuelo de Alarcón celebró el pasado sábado una gran plantación de árboles en el Parque Forestal Adolfo Suárez, bajo la iniciativa municipal 'Apadrina un árbol', en la que han participado más de 160 familias de niños nacidos entre 2024 y 2025. Además, en esta edición han participado por primera vez padres que perdieron a su bebé durante la gestación.

Con este proyecto se quiere vincular a cada bebé con uno de los ejemplares plantados, estableciéndose una conexión simbólica entre ambos. Por ello, cada uno de los 163 nuevos ejemplares están apadrinados por cada niño inscrito cuyo nombre figura en una placa junto al número del árbol.

Esa placa también incluye un código QR con información sobre la especie y su ficha descriptiva con datos como su nombre científico, la familia botánica, el tipo de hoja o la floración. Una forma sencilla y moderna de acercar a los más pequeños al conocimiento del entorno natural que les rodea.

Una celebración en comunidad

La alcaldesa, Paloma Tejero, junto a la primera teniente de alcalde, Miriam Picazo, y la concejal de Familia, Eva Cabello, ha acompañado a las familias en esta jornada tan especial. Como recuerdo, los participantes han recibido un obsequio y un diploma personalizado con el nombre de sus hijos para que sepan con qué árbol estarán vinculados para siempre en este Parque Forestal Adolfo Suárez, el gran pulmón verde de la ciudad.

Paloma Tejero junto a una familia / Cristina Diaz

La regidora ha destacado que con esta iniciativa, además de rendir homenaje a los pozueleros más jóvenes de la ciudad, "queremos contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la reforestación de nuestras zonas verdes y a fomentar la responsabilidad de conservar el medio ambiente".

Más de 600 plantaciones

Los árboles plantados el pasado 22 de noviembre se suman a los más de 600 que el Ayuntamiento ha plantado en su último plan de reforestación que se ha llevado a cabo desde el pasado mes de noviembre a marzo.

'Apadrina un árbol', Pozuelo / Cristina Diaz

Durante este tiempo se han realizado actuaciones en el Parque Forestal Adolfo Suárez, en el Parque Forestal La Atalaya y en otras zonas de la ciudad como pueden ser los parques Los Ángeles, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Álvaro Spottorno o Prados de Torrejón, entre otros.

A estos hay que sumar otro centenar de ejemplares que se han plantado para recuperar alcorques en mal estado y los que se van a plantar desde este mes hasta la primavera.

Con cada campaña de este estilo, Pozuelo reafirma su intención de consolidarse como un municipio donde la naturaleza no solo se disfruta, sino que también se protege. Además, crea comunidad al encontrar un lugar simbólico entre raíces, hojas y el futuro.