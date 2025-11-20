TRAS SER CANCELADO
El Mercado Urbano de Pozuelo vuelve este domingo a la Avenida de Europa: horarios, puestos y cómo llegar
Tras su cancelación el pasado día 16 por la previsión de lluvias, el Mercado Urbano reúne moda, complementos, bisutería o artesanía en una nueva edición
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha comunicado que este domingo tendrá lugar la celebración del Mercado Urbano en la Avenida de Europa, en el tramo comprendido entre la calle Suecia y la carretera de Húmera, tras cancelarse el pasado día 16 por la previsión de lluvias.
Más de treinta puestos locales
En este mercado, que se celebrará de 10:30 a 14:30, los visitantes podrán adquirir productos en los más de treinta puestos pertenecientes a establecimientos del municipio. Entre ellos se puede encontrar ropa, complementos, bisutería, antigüedades, manualidades, artesanía o textil del hogar.
El Mercado Urbano forma parte de las iniciativas municipales con las que el Ayuntamiento quiere dinamizar y dar a conocer el comercio de la ciudad. Por eso mismo, si el tiempo acompaña, el mercado volverá a llenarse con la sensación única de una comunidad que se encuentra, comparte y disfruta.
Dos eventos complementarios
Además, los asistentes al Mercado Urbano podrán disfrutar todavía del programa "Saborea Pozuelo Gourmet. Tapas y Pinchos", que se celebra hasta el 23 de noviembre y en el que participan 42 restaurantes de las diferentes zonas del municipio.
Muchos vecinos aprovecharán, probablemente, esta situación para combinar ambas propuestas: un paseo por el mercado y, después, una ruta de tapas que ya se ha consolidado como una de las iniciativas más celebradas del año. Cabe recordar que, como parte del programa, estos restaurantes ofrecerán consumiciones a partir de 4,50 euros.
Cómo llegar al mercado
Existen varias opciones para poder llegar al mercado este domingo. Por un lado, puedes llegar a través de autobuses urbanos (circular 2 y 3) o autobuses interurbanos (657, 657A y 658A). Otra de las opciones puede ser aparcar el coche en el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet que oferta, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros el día. Sin embargo, para llegar hasta el mercado debes andar 25 minutos o combinar el coche con una de las líneas de autobús mencionadas anteriormente.
