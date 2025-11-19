Pozuelo de Alarcón se prepara para las heladas y nevadas: dónde se puede recoger sal gratuita

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha una nueva campaña de entrega gratuita de sal a los vecinos de cara a las posibles heladas o nevadas de los próximos meses. Este proyecto es una medida preventiva que se incluye en el Plan de Inclemencias Invernales del Consistorio.

Esta campaña se hace efectiva con el reparto de sal puerta a puerta a grandes urbanizaciones que arrancó el día de ayer y se llevará a cabo hasta el próximo 24 de noviembre. El resto de urbanizaciones y entidades municipales la recibirán del 25 al 28 de noviembre.

Cartel Reparto de sal, Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo

Reparto a los vecinos

En cuanto al reparto de sal a los vecinos, se realizará en los dos puntos limpios de la ciudad, el de Ciudad de la Imagen y el de Vereda de Zapateros, del 24 de noviembre al 7 de diciembre, en horario de 9:00 a 20:00 de lunes a domingo. La entrega para viviendas unifamiliares también se llevará a cabo en el mercadillo municipal el último sábado de noviembre y el primero de diciembre.

Punto limpio Ciudad de la Imagen / Ayuntamiento de Pozuelo

En ambos casos, los interesados deben ir provistos de una bolsa de espesor suficiente para la recogida. No obstante, en caso de necesidad, el Ayuntamiento ampliará estas fechas de reparto y lo comunicará a través de sus canales y redes municipales.

Fechas del reparto de sal

Así, las fechas del reparto de sal dentro de la campaña invernal de este año son las siguientes:

Grandes urbanizaciones (1 saca de 1.250 kg aproximadamente): El reparto se realizará los días 18, 19, 20, 21 y 24 de noviembre.

(1 saca de 1.250 kg aproximadamente): El reparto se realizará los días 18, 19, 20, 21 y 24 de noviembre. Resto de Urbanizaciones y entidades municipales (1 saco de sal de 25 kg): 25, 26, 27 y 28 de noviembre.

(1 saco de sal de 25 kg): 25, 26, 27 y 28 de noviembre. Vecinos : entrega en los dos Puntos Limpios. Del 24 de noviembre al 7 de diciembre (ambos inclusive), en horario de 9:00 a 20:00 horas. Deben ir provistos de una bolsa de espesor suficiente.

: entrega en los dos Puntos Limpios. Del 24 de noviembre al 7 de diciembre (ambos inclusive), en horario de 9:00 a 20:00 horas. Deben ir provistos de una bolsa de espesor suficiente. Mercadillo: sábado 29 de noviembre y 6 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas. También deben ir provistos de una bolsa de espesor suficiente.

Un esfuerzo preventivo

Esta campaña se enmarca en las actuaciones preventivas que los municipios realizan antes de la temporada invernal, especialmente en las localidades donde algunas zonas presentan pendientes, accesos comunitarios o viales privados que se pueden helar durante la noche.

El objetivo es que tanto grandes urbanizaciones como particulares dispongan de sal suficiente para actuar con rapidez en los días más fríos. La actuación complementa las labores de los equipos municipales, que aplican sal en los puntos estratégicos del municipio según lo marcado por el Plan de Inclemencias Invernales.

Uso de la sal en invierno

La sal desempeña un papel fundamental en la gestión de las condiciones adversas durante el invierno. Su función principal es reducir el punto de congelación del agua, evitando que se formen capas de hielo en las superficies de tránsito.

Además, la sal facilita la eliminación de nieve acumulada, al entrar en contacto con el agua presente en la nieve. También contribuye a que la nieve no se adhiera firmemente al suelo, lo que reduce el esfuerzo necesario para despejar las superficies posteriormente.

En resumen, el efecto de la sal durante el invierno es especialmente crucial en carreteras, aceras y entradas de viviendas, donde el hielo puede generar riesgos significativos para peatones y vehículos.