¿Por cuánto se vende la espectacular casa de Los Javis en Pozuelo de Alarcón? Así es la mansión de 975 metros cuadrados

La noticia de esta semana ha sido la ruptura de Los Javis. La pareja no va a continuar con su relación amorosa, pero sí lo harán con la profesional, manteniendo sus proyectos como la dirección de la película 'La bola negra'. Despejada la duda de los trabajos conjuntos, muchos se preguntan qué va a ocurrir con la espectacular casa que compartían en Pozuelo de Alarcón.

Fue hace menos de dos años cuando la pareja de directores se mudaba a esta exclusiva vivienda unifamiliar diseñada a medida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos. La construcción de la vivienda duró tres años y el resultado impresionó a todos sus seguidores.

Así es la espectacular casa de Los Javis en Pozuelo de Alarcón

Lo primero que llama la atención de la casa de Los Javis en Pozuelo de Alarcón es su construcción de hormigón, con áreas diáfanas y un impresionante jardín con piscina. Cuando se mudaron a la vivienda, en un reportaje con Architectural Digest España, compartieron que la intención era "un hogar que evocara la sensación de estar permanentemente de vacaciones, que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena", explicaron.

Además del amplio jardín con la gran piscina y zona de barbacoa, la vivienda se distribuye en la planta baja, un espacio diáfano integra salón, comedor y cocina, pensado para reuniones y sesiones de trabajo. Después está planta superior, donde se encuentra el dormitorio principal, vestidor y terraza privada. El sótano es una de las partes más sorprendentes de la casa, porque cuenta con discoteca, sala de cine, gimnasio y una biblioteca de doble altura.

Uno de los puntos más llamativos de la vivienda es una gigantesca biblioteca de roble, repleta de grandes historias por leer. En las redes sociales de Los Javis se convirtió en un escenario recurrente, que enamoraba a los amantes de la lectura.

¿Qué va a ocurrir ahora con la casa de Los Javis en Pozuelo de Alarcón?

La revista Lecturas ha publicado en su edición semanal que Los Javis han puesto a la venta su impresionante mansión en Pozuelo de Alarcón. El precio que han fijado es de 5 millones de euros. Además, la publicación explica que: "El entorno de los creadores nos confirma que hace meses que se plantean deshacerse del inmueble que se construyeron en una de las urbanizaciones más elitistas de Pozuelo de Alarcón".

Antes de llegar al municipio de Pozuelo, la pareja de directores vivió durante varios años en un céntrico piso en Malasaña. Un espacio al que tenían mucho cariño y donde surgieron algunas de sus grandes obras, como 'Paquita Salas', 'La Llamada' o 'Veneno'. Dos propiedades que Los Javis se han repartido tras su sonada ruptura.

Según publicó la revista Hola en su página web, de momento, Javi Ambrossi era el que estaba viviendo de momento en la espectacular mansión. En el caso de Javi Calvo, ha regresado a ese céntrico piso en el que vivieron tantos buenos momentos. Las fuentes de su entorno, mantienen que entre ellos la separación ha sido amistosa, que hay buena relación entre ellos y que sus proyectos proseguirán como si nada.