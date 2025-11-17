La mejor tortilla de patatas del mundo, según Juan del Val: se puede probar en Pozuelo por menos de 5 euros

Juan del Val es un conocido escritor que ha dado mucho qué hablar tras haber recibido el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, cuyo logro ha desatado más de una polémica. Además de su experiencia profesional, también participa como colaborador en el programa de El Hormiguero.

El escritor madrileño ha confesado en diversas ocasiones que no suele cocinar mucho. No obstante, se atrevió a elaborar un vídeo mostrando cómo hacía su primera tortilla de patata para Uppers.

Tortilla de patata, La Española / Web Restaurante 'La Española'

Durante el proceso de elaboración, Del Val recomendó a sus espectadores un restaurante en Pozuelo de Alarcón por su tortilla de patata. Se trata del restaurante 'La Española', un clásico en el municipio que abrió sus puertas en 1981 y destaca, entre otros motivos, por este clásico de la cocina española. Dos raciones tienen un precio de 8,80 euros.

Especialidades como el vino y varios menús

'La Española' es un restaurante que presume en su página web de ser famoso por su tortilla de patata, de hecho la recomienda el chef directamente en la carta, y también por sus cortes de carne a la parrilla y pescados de temporada. Ofrecen varios menús que oscilan entre los 47,50 euros y los 75 euros, aparte de contar con otro infantil por 30 euros.

Hay otro apartado que se llama Menús Cócteles, con cuatro opciones que cuestan 40, 50, 60 y 75 euros cada uno. Para solicitar alguno de estos menús es necesario un mínimo de doce comensales.

Además, poseen una carta con más de 600 referencias de vinos que está, aseguran en su página web "en permanente actualización, para ofrecer a los clientes los mejores vinos en las mejores condiciones". Hay referencias tanto nacionales como internacionales procedentes de países como Francia"

Hasta tres rincones diferentes

El restaurante 'La Española' cuenta con tres rincones diferentes dentro del mismo espacio con los que consigue crear distintos ambientes perfectos para cada ocasión. Por un lado, está, obviamente, el restaurante, donde el lujo lo ponen los clientes y amigos. Por otro, la comodidad, el servicio y la comida, corren por su parte. En definitiva, es un lugar donde se encuentra un gusto excelente por el servicio y la calidad, reflejado en cada uno de sus platos.

Además, en 'La Española', también se puede encontrar 'La Terraza'. En la actualidad es un espacio abierto o cerrado, según la época del año, en el que los rayos de luz se asoman desde primeras horas de la mañana hasta las últimas del atardecer. Otra característica de este rincón es su jardín vertical, el cual llena la zona de vegetación y naturaleza, aportando sensaciones únicas mientras almuerzas.

Terraza restaurante 'La Española' / Web Restaurante 'La Española'

Por último, el restaurante cuenta con un lugar especial que ellos mismos llaman 'El Chill Out'. Este rincón es uno de los referentes de la noche madrileña no solo por sus cócteles, sino por su especial encanto, su decoración y sus Dj's. Aquí podrás disfrutar con amigos o en pareja de una buena gastronomía y un ambiente relajado, al aire libre en días soleados y cubierto con cristaleras para los días más fríos.

Horario y ubicación

En cuanto al horario, 'La Española' abre de lunes a jueves de 11:00 a 00:00 horas. Los viernes y los sábados, cierran a las 2:00 horas, mientras que los domingos a las 17:00. La dirección del restaurante es la Avenida Juan XXIII S/N. En su página web se pueden hacer tanto reservas directas como pedidos a domicilio.