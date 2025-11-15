Dentro de la casa de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en Pozuelo: jardín con piscina y gimnasio privado

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, una de las parejas más reconocidas del panorama nacional, han comenzado una nueva etapa tras el nacimiento de su segundo hijo, Isai, el pasado mes de julio.

La presentadora y el chef han decidido mudarse a una casa más amplia y tranquila, ideal para disfrutar de su vida familiar alejados del bullicio del centro de Madrid.

La vivienda, situada en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, tiene un cierto estilo contemporáneo. Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, un amplio jardín con piscina y un gimnasio privado que se ha convertido en el refugio deportivo de la presentadora y el chef con tres estrellas Michelin.

Una amplia vivienda con esencia minimalista

El chalé en el que residen Cristina y Dabiz cuenta con aproximadamente 700 metros cuadrados construidos, repartidos en tres plantas, dentro de una parcela de 1.000 metros cuadrados. La vivienda está rodeada de jardines y cuenta con varios porches, una gran piscina exterior y espacios amplios y luminosos.

La decoración interior sigue una línea minimalista y funcional, en la que predominan los tonos neutros y los materiales naturales. En el salón principal, destacan los sofás en color crema, las cortinas ligeras y una gran alfombra que aporta calidez al espacio. Los amplios ventanales permiten la entrada de luz natural y conectan visualmente con el jardín, uno de los espacios preferidos de la pareja.

Distribución interior

La casa dispone de seis dormitorios, varios cuartos de baño y una cocina con isla y encimera de granito, donde Dabiz experimenta y disfruta cocinando para la familia. En esta estancia se combinan el granito en tonos grises con la madera color miel y el blanco de los muebles de almacenamiento.

Otro de los espacios más destacados es el comedor, donde los detalles en hierro forjado y la iluminación cálida crean un ambiente acogedor. En toda la vivienda se nota la apuesta por la esencia minimalista y el diseño contemporáneo, sin grandes excesos decorativos.

Un jardín pensado para el descanso

El jardín exterior es uno de los lugares más compartidos por Cristina en sus redes sociales. La presentadora suele utilizar un muro cubierto de hiedra para sus fotografías, y no faltan las instantáneas junto a la piscina, rodeada de vegetación y tumbonas.

Este entorno natural se ha convertido en su rincón favorito para desconectar y disfrutar de los días soleados en familia. Además, a la propia Cristina este espacio le sirve para la reflexión al poder conectar directamente con la naturaleza.

El gimnasio privado: la estancia más utilizada

Uno de los espacios más especiales de la casa es, sin duda, el gimnasio privado donde Cristina realiza a diario sus rutinas de entrenamiento. El gimnasio está equipado con varias máquinas de alta gama, entre ellas una cinta de correr, bicicletas estáticas y un rack de pesas profesionales.

Además, cuenta con una zona diáfana para la práctica de yoga, pilates y estiramientos, una de las actividades favoritas de la presentadora, que combina en entrenamiento de fuerza con ejercicios de flexibilidad y meditación. Cristina ha reconocido en sus stories de Instagram que este espacio se ha convertido en su refugio personal, siendo para ella "la mejor inversión en salud".

La habitación cuenta con suelos de madera antideslizante, grandes espejos de pared y una iluminación regulable que crea un ambiente funcional pero relajante. Además, el gimnasio conecta directamente con una de las terrazas de la casa, lo que permite disfrutar de vistas al jardín mientras entrenan.