EN LA M-503
Colisión en cadena en Pozuelo de Alarcón: seis vehículos implicados y tres heridos potencialmente graves
Tres personas han resultado heridas y trasladadas al hospital tras un choque múltiple en la M-503, a la altura de Pozuelo de Alarcón
Tres personas han resultado heridas potencialmente graves en un accidente de tráfico esta mañana en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el que se han visto involucrados seis vehículos.
Según informa Emergencias Comunidad de Madrid 112, el accidente ha tenido lugar entorno a las 9 de la mañana en el kilómetro 3 de la carretera M-503, en Pozuelo de Alarcón, donde se ha producido un accidente por alcance en el que se han visto involucrados seis vehículos.
Al llegar al lugar, los bomberos de la Comunidad de Madrid han encontrado en uno de los coches a dos personas atrapadas, un hombre de 53 años y un mujer de 49, que han sido rescatados y trasladados al hospital por el Summa en estado potencialmente grave. Además, los sanitarios han atendido también a otro herido, un hombre de 40 años, también potencialmente grave, que ha sido trasladado al hospital.
