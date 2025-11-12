LA SEDE ESTÁ EN POZUELO
900 205 112: este es el teléfono que debes aprender para evitar que okupen tu casa en Madrid
Desde 2022, el Centro de Coordinación Municipal, ubicado en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias, ha recibido más de 4.500 llamadas al número 112 Ocupación para combatir esta problemática
En la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, a poco más de 10 kilómetros de distancia de la capital, se encuentra el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), que desde el verano de 2022 se encarga de atender llamadas específicas de okupación. Según los datos de delegación del Gobierno, hay 370 viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid. Y aunque el número se ha reducido casi a la mitad, es un tema que afecta y preocupa a la mayoría de la población.
Este servicio, que desde su puesta en marcha ha recibido más de 4.500 llamadas y evitado 50 intentos de usurpación, ofrece atención inmediata a los propietarios de inmuebles afectados a través del teléfono gratuito 900 205 112.
Con una simple llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos disponibles para hacer frente a este problema. Desde el exterior, el lugar parece un búnker en el que no puedes entrar sin ser descubierto. Se trata de un edificio circular, con una fachada imponente, que esconde a profesionales que cada día intentan frenar intentos de okupación.
En el interior no cambia la sensación. Cámaras, controles de acceso en cada puerta, seguridad atenta a aquello que sucede... Sin duda alguna, la Agencia de Seguridad y Emergencias es un sitio de aquellos en los que ni el mismísimo James Bond se podría colar. "Es raro que al día no recibamos dos, tres o cuatro llamadas pidiendo información o alertando de una okupación que se está produciendo en ese momento", explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Un servicio necesario para los ciudadanos
Una de las funciones del Centro de Coordinación Municipal es gestionar la línea telefónica 112 Ocupación. En esta unidad, hay tanto operadores como un agente de Policía Municipal, que trabaja como enlace con Policía Local, Policía Municipal y Guardia Civil.
Desde que se inauguró —hace tres años y medio— el objetivo ha sido claro: reducir el número de casos de okupación ilegal en la Comunidad de Madrid. La sensación de Pedro, policía local en Las Rozas, es que "el número de okupaciones ha descendido desde que existe este servicio".
“Cuando se empezó a apostar por el tema de la ocupación, hubo una especie de efecto llamada. En ese momento comenzó a tomarse en serio, desde la Comunidad de Madrid e incluso en los alrededores”, nos cuenta Pedro, uno de los responsables del dispositivo.
Esto supuso un antes y un después: las llamadas y los casos se multiplicaron en cuestión de semanas, con una aceptación "masiva" por parte de los ciudadanos. Si bien es cierto, con el paso del tiempo el volumen ha ido disminuyendo, una señal que, según los responsables del servicio, demuestra el buen uso y la eficacia de la herramienta.
Así funciona el teléfono antiokupación de la Comunidad de Madrid
El procedimiento es bastante sencillo. Se trata de un sistema de derivación mediante el cual, a través de una llamada al 112 o al número específico del CECOM (900 205 112), se inicia el proceso de ayuda. "En ese momento nosotros atendemos la llamada y enviamos un oficio con los datos necesarios al cuerpo de seguridad correspondiente —ya sea Policía Local, Nacional o Guardia Civil—, que se persona en el lugar de los hechos", detalla.
Carlos Almerón, jefe de Servicio del CECOM, deja claro que el éxito de estas operaciones reside en "mandar enseguida a la Policía Local", ya que en menos de cuatro o cinco minutos está allí y comienza a identificar y solicitar documentación, algo que, según él, “resulta muy disuasorio”.
Para que todo este proceso pueda llevarse a cabo con normalidad, este centro de coordinación municipal funciona las 24 horas del día. Los puestos del CECOM están siempre ocupados por, como mínimo, una persona de guardia. "Desde aquí se coordina a todas las policías locales que tienen convenio con nosotros y también a todas las agrupaciones de Protección Civil", añade Almerón.
En caso de una emergencia en la Comunidad de Madrid, el director del centro puede tomar decisiones estratégicas, como si moviera piezas en un tablero de ajedrez, eligiendo las acciones más efectivas para cada situación. Cabe destacar que, de los 179 municipios de la región, 111 cuentan con Policía Local, lo que hace que el proceso sea mucho más ágil y eficiente.
Lo más importante de todo el procedimiento es la rapidez y la reacción inmediata ante la llamada. "A partir de ahí activamos todo el sistema y empezamos a actuar. Así, lo ideal es llamar siempre al 112, y si no, a nuestro teléfono específico para casos de ocupación".
Muchas veces son los vecinos quienes llaman
"Los vecinos cada vez llaman más alertados. En cuanto ven algo raro, enseguida llaman. Esto es muy importante, porque la labor policial está muy respaldada por la implicación vecinal y el aviso temprano", recalcan tanto Pedro, agente de Policía Local, como de Carlos Almerón. Ambos coinciden en la misma idea: sin la alerta vecinal, en muchas ocasiones no se podría actuar a tiempo.
Así ocurrió en dos casos especialmente sonados durante el último verano. “Este verano se han evitado dos ocupaciones, en Miraflores de la Sierra y en Madrid capital, gracias a la rápida llamada de los vecinos”, explican.
En el caso de Miraflores de la Sierra, los vecinos alertaron al ver a varias personas introduciendo muebles en un hotel abandonado. De inmediato, se pusieron en contacto con el CECOM, y los okupas abandonaron el lugar nada más ver llegar a la Policía Local y a la Guardia Civil.
El segundo caso tuvo lugar en Madrid capital. Un vecino observó a un hombre intentando entrar en una vivienda cuyo propietario se encontraba en Malasia. Rápidamente, avisó al dueño, quien contactó con el CECOM a través del 112. Cuando la Policía Municipal llegó al lugar, el okupa no tuvo más opción que marcharse.
Más allá de la okupación
El CECOM no solo se ocupa de los casos de ocupación ilegal. Entre sus funciones también se encuentra la coordinación municipal en situaciones de robos, peleas o huidas que ocurren en la Comunidad de Madrid.
En la Agencia de Seguridad y Emergencias, además, trabajan los gestores de emergencias que atienden llamadas para todo tipo de incidentes. "Cuando llamas al 112 porque sucede algo, los operadores atienden la llamada y la derivan al servicio de emergencia correspondiente".
Entre los servicios que rodean la sala del 112 se encuentran los Bomberos, los Agentes Forestales, el SAMUR y el SUMMA, entre otros. Tras recibir la llamada, los operadores derivan el aviso al cuerpo de seguridad más adecuado, que se encarga de controlar la situación.
Esto también se aplica a los casos de okupación: lo habitual es que se derive a la Policía Local o a la Guardia Civil, aunque, dependiendo del caso, también puede intervenir otro servicio, como los bomberos.
Tras tres años de funcionamiento del servicio especial del CECOM, los resultados son evidentes: el número de ocupaciones se ha reducido. Sin embargo, mientras sigan existiendo casos de este tipo, el servicio antiokupación seguirá siendo necesario, manteniendo su labor constante para que estas situaciones continúen disminuyendo hasta desaparecer.
Los principales tipos penales relacionados con este tema son los delitos de allanamiento de morada y el delito de usurpación (artículos 202, 203 y 245 del Código Penal). En función de la comisión de uno u otro tipo nos encontramos ante un delito o delito leve, explican desde la Comunidad de Madrid.
Se considera ocupación ilegal de una vivienda la situación en la que se atenta contra el derecho de propiedad sobre un inmueble destinado a uso de vivienda, impidiendo a su propietario, o poseedor legítimo, el uso y disfrute del mismo contra su voluntad. Una vez tenemos constancia de la ocupación, se debe denunciar ante la Policía Nacional. Si el procedimiento es civil, desde la interposición de la demanda hasta el lanzamiento de la vivienda, el tiempo que se tarda en recuperar supera el año. Y si es penal, desde que se pone la denuncia, más de un año y medio.
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Alcalá que conquistó a Fani en 'La isla de las tentaciones
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- ¿Sabías por qué Gracita Morales está enterrada en Carabanchel? Conoce su historia en el distrito
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu