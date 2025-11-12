900 205 112: este es el teléfono que debes aprender para evitar que okupen tu casa en Madrid

En la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, a poco más de 10 kilómetros de distancia de la capital, se encuentra el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), que desde el verano de 2022 se encarga de atender llamadas específicas de okupación. Según los datos de delegación del Gobierno, hay 370 viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid. Y aunque el número se ha reducido casi a la mitad, es un tema que afecta y preocupa a la mayoría de la población.

Este servicio, que desde su puesta en marcha ha recibido más de 4.500 llamadas y evitado 50 intentos de usurpación, ofrece atención inmediata a los propietarios de inmuebles afectados a través del teléfono gratuito 900 205 112.

Con una simple llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos disponibles para hacer frente a este problema. Desde el exterior, el lugar parece un búnker en el que no puedes entrar sin ser descubierto. Se trata de un edificio circular, con una fachada imponente, que esconde a profesionales que cada día intentan frenar intentos de okupación.

En el interior no cambia la sensación. Cámaras, controles de acceso en cada puerta, seguridad atenta a aquello que sucede... Sin duda alguna, la Agencia de Seguridad y Emergencias es un sitio de aquellos en los que ni el mismísimo James Bond se podría colar. "Es raro que al día no recibamos dos, tres o cuatro llamadas pidiendo información o alertando de una okupación que se está produciendo en ese momento", explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Pedro (policía del frente) y otros agentes en el CECOM / Comunidad de Madrid

Un servicio necesario para los ciudadanos

Una de las funciones del Centro de Coordinación Municipal es gestionar la línea telefónica 112 Ocupación. En esta unidad, hay tanto operadores como un agente de Policía Municipal, que trabaja como enlace con Policía Local, Policía Municipal y Guardia Civil.

Desde que se inauguró —hace tres años y medio— el objetivo ha sido claro: reducir el número de casos de okupación ilegal en la Comunidad de Madrid. La sensación de Pedro, policía local en Las Rozas, es que "el número de okupaciones ha descendido desde que existe este servicio".

“Cuando se empezó a apostar por el tema de la ocupación, hubo una especie de efecto llamada. En ese momento comenzó a tomarse en serio, desde la Comunidad de Madrid e incluso en los alrededores”, nos cuenta Pedro, uno de los responsables del dispositivo.

Esto supuso un antes y un después: las llamadas y los casos se multiplicaron en cuestión de semanas, con una aceptación "masiva" por parte de los ciudadanos. Si bien es cierto, con el paso del tiempo el volumen ha ido disminuyendo, una señal que, según los responsables del servicio, demuestra el buen uso y la eficacia de la herramienta.

Así funciona el teléfono antiokupación de la Comunidad de Madrid

El procedimiento es bastante sencillo. Se trata de un sistema de derivación mediante el cual, a través de una llamada al 112 o al número específico del CECOM (900 205 112), se inicia el proceso de ayuda. "En ese momento nosotros atendemos la llamada y enviamos un oficio con los datos necesarios al cuerpo de seguridad correspondiente —ya sea Policía Local, Nacional o Guardia Civil—, que se persona en el lugar de los hechos", detalla.

Carlos Almerón, jefe de Servicio del CECOM, deja claro que el éxito de estas operaciones reside en "mandar enseguida a la Policía Local", ya que en menos de cuatro o cinco minutos está allí y comienza a identificar y solicitar documentación, algo que, según él, “resulta muy disuasorio”.

Para que todo este proceso pueda llevarse a cabo con normalidad, este centro de coordinación municipal funciona las 24 horas del día. Los puestos del CECOM están siempre ocupados por, como mínimo, una persona de guardia. "Desde aquí se coordina a todas las policías locales que tienen convenio con nosotros y también a todas las agrupaciones de Protección Civil", añade Almerón.

En caso de una emergencia en la Comunidad de Madrid, el director del centro puede tomar decisiones estratégicas, como si moviera piezas en un tablero de ajedrez, eligiendo las acciones más efectivas para cada situación. Cabe destacar que, de los 179 municipios de la región, 111 cuentan con Policía Local, lo que hace que el proceso sea mucho más ágil y eficiente.

La sede del CECOM está en Pozuelo de Alarcón / Daniel Romera

Lo más importante de todo el procedimiento es la rapidez y la reacción inmediata ante la llamada. "A partir de ahí activamos todo el sistema y empezamos a actuar. Así, lo ideal es llamar siempre al 112, y si no, a nuestro teléfono específico para casos de ocupación".

Muchas veces son los vecinos quienes llaman

"Los vecinos cada vez llaman más alertados. En cuanto ven algo raro, enseguida llaman. Esto es muy importante, porque la labor policial está muy respaldada por la implicación vecinal y el aviso temprano", recalcan tanto Pedro, agente de Policía Local, como de Carlos Almerón. Ambos coinciden en la misma idea: sin la alerta vecinal, en muchas ocasiones no se podría actuar a tiempo.

Así ocurrió en dos casos especialmente sonados durante el último verano. “Este verano se han evitado dos ocupaciones, en Miraflores de la Sierra y en Madrid capital, gracias a la rápida llamada de los vecinos”, explican.

En el caso de Miraflores de la Sierra, los vecinos alertaron al ver a varias personas introduciendo muebles en un hotel abandonado. De inmediato, se pusieron en contacto con el CECOM, y los okupas abandonaron el lugar nada más ver llegar a la Policía Local y a la Guardia Civil.

El segundo caso tuvo lugar en Madrid capital. Un vecino observó a un hombre intentando entrar en una vivienda cuyo propietario se encontraba en Malasia. Rápidamente, avisó al dueño, quien contactó con el CECOM a través del 112. Cuando la Policía Municipal llegó al lugar, el okupa no tuvo más opción que marcharse.

Este recurso público da una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los dispositivos de la Administración autonómica / EPE

Más allá de la okupación

El CECOM no solo se ocupa de los casos de ocupación ilegal. Entre sus funciones también se encuentra la coordinación municipal en situaciones de robos, peleas o huidas que ocurren en la Comunidad de Madrid.

En la Agencia de Seguridad y Emergencias, además, trabajan los gestores de emergencias que atienden llamadas para todo tipo de incidentes. "Cuando llamas al 112 porque sucede algo, los operadores atienden la llamada y la derivan al servicio de emergencia correspondiente".

Entre los servicios que rodean la sala del 112 se encuentran los Bomberos, los Agentes Forestales, el SAMUR y el SUMMA, entre otros. Tras recibir la llamada, los operadores derivan el aviso al cuerpo de seguridad más adecuado, que se encarga de controlar la situación.

Esto también se aplica a los casos de okupación: lo habitual es que se derive a la Policía Local o a la Guardia Civil, aunque, dependiendo del caso, también puede intervenir otro servicio, como los bomberos.

Tras tres años de funcionamiento del servicio especial del CECOM, los resultados son evidentes: el número de ocupaciones se ha reducido. Sin embargo, mientras sigan existiendo casos de este tipo, el servicio antiokupación seguirá siendo necesario, manteniendo su labor constante para que estas situaciones continúen disminuyendo hasta desaparecer.