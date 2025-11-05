Sube levemente el paro en Pozuelo de Alarcón con 7 nuevas personas desempleadas

El último informe publicado la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo registra un leve incremento del paro en Pozuelo de Alarcón. Frente a la bajada en el mes de septiembre, octubre cierra con un total de 1.899 personas desempleadas —7 más que en el mes pasado—, lo que supone una subida del 0,37 %. Pese a ello, no todo es negativo: este mes de octubre ha recogido la cifra más baja registrada a estas alturas del año desde 2009. Y, comparando con el dato del año pasado, hay 133 nuevos empleos que en octubre de 2024.

Pese a este incremento, el paro de Pozuelo Alarcón sigue caracterizándose por la irregularidad, ya que desde principios de año la variación ha ido cambiando sin tener una tendencia clara. Tan solo descendió de continuo los meses de abril (1.909), mayo (1.882) y junio (1.867). Y en comparación con la cifra total, la registrada en el pasado mes es la cuarta más baja de 2025.

El sector Servicios, el más afectado rozando el 87 % de desempleados

El sector Servicios, al igual que en la Comunidad de Madrid, es el más afectado en el municipio, con 1.652 personas desempleadas; es decir, el 86,99 %. En el resto de sectores, también ha subido el número de parados, siendo la Industria la más afectada. Tan solo la Agricultura mantiene el mismo número de desempleados que en septiembre:

Servicios: 1.652 desempleados

Construcción: 94 desempleados

Industria: 84 desempleados

Sin Empleo Anterior: 66 desempleados

Agricultura: 3

En lo que respecta al perfil más predominante, Pozuelo de Alarcón registra 1.077 mujeres desempleadas frente a 822 hombres. En ambos géneros, las personas mayores de 45 años es la franja de edad con más paro: 1.261 personas, lo que supone el 66,4 % desempleados del municipio madrileño.

Sube también en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional

En la Comunidad de Madrid se registraron 2.281 personas desempleadas más respecto a septiembre (0,82 %), un total que asciende a 280.337 desempleados. Pese a ello, en la variación interanual hay 11.737 parados menos que en octubre de 2024, lo que supone un descenso anual del 4,92 %.

Mientras que a nivel nacional, la subida del 0,91 % de octubre alcanza los 2,44 millones de parados que suponen, sin embargo, la cifra más baja para este mes desde 2007, según ha destacado el Ministerio de Trabajo.