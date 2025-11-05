Pozuelo estrena un aparcamiento con 300 plazas, videovigilancia y puntos de carga para coches eléctricos

Pozuelo de Alarcón estrena este miércoles el parking ubicado en el antiguo Matadero, en la zona de la Estación, que cuenta con cerca de 300 plazas distribuidas en cuatro plantas (una en superficie y tres subterráneas). El nuevo parking, que se encuentra en la calle de los Trenes, abrirá de 6:00 a 00:00 y cuenta con un amplio sistema de videovigilancia durante todo el día, lo que garantiza la seguridad de los usuarios.

En palabras de la primera teniente de alcalde de Pozuelo, Miriam Picazo: "Se trata de un aparcamiento disuasorio con el que el Ayuntamiento ha dado respuesta a una demanda vecinal y dará servicio, especialmente, a los vecinos de esta zona y a los usuarios del Cercanías".

Además, el aparcamiento incluye decenas de plazas para personas con movilidad reducida, ocho puntos de carga eléctrica, distribuidos en varias plantas, y cámaras de lectura de matrícula. Está completamente señalizado, tanto en el interior como en el exterior, y ofrece orientación hacia los cajeros automáticos y salidas peatonales.

Parking gratuito para los usuarios del transporte público

Este aparcamiento está adherido al "Plan Aparca+T", del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. "Su adhesión al plan Aparca+T facilita que los usuarios de la tarjeta transporte puedan aparcar gratis para estacionamientos de entre 5 y 15 horas tras haber usado algún medio de transporte público", ha explicado la primera teniente de alcalde.

Aparcamiento antiguo Matadero, Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Eso sí, los conductores deben acreditar haber utilizado cualquier título de transporte público. Tras ello, los usuarios podrán acreditar este uso con su Tarjeta Transporte en los cajeros automáticos del aparcamiento y validar así la estancia gratuita.

Acceso y tarifas

Por otra parte, el parking dispone de una plataforma digital de gestión de Ticketless, un sistema de acceso sin necesidad de usar tickets físicos, con el que se realiza un reconocimiento de matrícula.

En cuanto a las tarifas de esta nueva instalación, gestionada por Iberpark son: en la modalidad rotación, 0.026 € por minuto, 1.60 € por hora y 17 € para todo el día. En la modalidad de abonado, son 80 euros al mes.

Por último, Miriam Picazo ha destacado que "este proyecto pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con la movilidad sostenible y la accesibilidad universal, uniendo tecnología, confort, eficiencia y seguridad".