Curso de defensa personal para mujeres en Pozuelo 2025: fechas, inscripciones y requisitos

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha organizado dos cursos de interés para este mes de noviembre, que se incluyen en la programación municipal en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el día 25.

Uno de ellos es el curso de Defensa Personal Femenina, para mujeres a partir de 13 años, que por primera vez se impartirá en tres sesiones (viernes 14, 21 y 28 de noviembre) en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas, de 16:30 a 18:30 horas. El objetivo de esta formación es dotar a las participantes de herramientas técnicas de autoprotección e iniciación a la defensa personal, fortaleciendo su seguridad, autoestima y capacidad para enfrentar situaciones de agresión.

Curso sobre la violencia contra la mujer en personas mayores

Por otra parte, y en este caso dirigido a profesionales que trabajen con personas mayores (personal de residencias, centros de día o servicio de ayuda a domicilio, entre otros), se pondrá en marcha un curso sobre violencia contra la mujer en personas mayores, que tendrá lugar el día 21 de noviembre en el INNPAR, de 9 a 14 horas.

Impartido por el Centro de Formación del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, está dirigido para proporcionar a los profesionales que trabajan con personas mayores los conceptos básicos a manejar en violencia de género y las herramientas para identificarla y detectarla, así como el manejo de los procedimientos para una adecuada atención e intervención.

Curso sobre la Violencia contra la mujer en Personas Mayores / Ayuntamiento de Pozuelo

El plazo de inscripción para ambos cursos abre este lunes y se puede solicitar a través del correo pozuelo.inscripciones@atende.es indicando en el asunto el curso en el que se quiere participar. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción, que finaliza el día 12 de noviembre en el caso del primer curso, y el día 19 para el segundo.

Otras iniciativas para la eliminación de la violencia contra la mujer

Estos dos cursos se enmarcan en una serie de iniciativas que el Ayuntamiento lleva realizando años en este mes de noviembre, en el que se conmera el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Campaña "Pozuelo dice NO a la Violencia de Género"

Una de las iniciativas que se realizan todos los años en Pozueloes la campaña "Pozuelo dice NO a la Violencia de Género", con la que se pretende dejar en claro qué es este tipo de violencia y cómo combatirla, identificando comportamientos y aportando soluciones para poder salir de ese infierno.

Cartel Pozuelo dice NO a la Violencia de Género / Ayuntamiento de Pozuelo

Campaña de sensibilización "El Reino de Keka y Keiko"

Por ejemplo, en el año 2018 se apostó desde el ayuntamiento por el proyecto "El reino de Keka y Keiko", un cuento dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con el que se pretendía sensibilizar y prevenir el maltrato en la infancia por esta causa, con especial atención a las consecuencias psicológicas en las víctimas más indefensas: los hijos.

Cuento el Reino de Keka y Keiko / Ayuntamiento de Pozuelo

A través de Keka y Keiko se abordaron, de forma no invasiva, las experiencias de niños que son víctimas de violencia de género, para que quienes la sufren o conocen algún caso en su entorno, puedan afrontar situaciones similares y canalizar sus emociones ante tan dura realidad.

Esta iniciativa se publicó junto a un "Cuaderno para la sensibilización, prevención y tratamiento de la violencia de género en menores", con el que se pretendió añadir información a través de cuentos, juegos e historias para sensibilizar y concienciar sobre este tipo de violencia.