El Ayuntamiento de Pozuelo reordena el recorrido de varias líneas de autobuses con motivo del Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anunció el día de ayer una serie de incidencias de tráfico que afectan al día 1 de noviembre, motivo de la celebración de la festividad del Día de Todos los Santos. La parada habitual situada junto al cementerio se anulará mañana debido al corte de tráfico en el Camino de Alcorcón, en el tramo entre las rotondas de la calle San Juan de la Cruz y el Paseo del Club Deportivo, entre las 8:30 y las 17:30 horas aproximadamente.

Los horarios se pueden consultar en la web del Consorcio de Transportes de Madrid. Con motivo de este corte se van a desviar las líneas de autobuses a su paso por Camino de Alcorcón, perdiéndose las paradas 13196 y 13195 (Pº del Club Deportivo 2) y 13194 y 13193 (Cº de Alcorcón junto al cementerio). Los desvíos se realizarán de la siguiente manera:

Línea 1: circulará por San Juan de la Cruz, M-502, Pº del Río, Pº Club Deportivo

circulará por San Juan de la Cruz, M-502, Pº del Río, Pº Club Deportivo Línea 2 : circulará por Pº del Río, M-502, San Juan de la Cruz

: circulará por Pº del Río, M-502, San Juan de la Cruz Línea 3 : circulará por San Juan de la Cruz, M-502, Pº del Río, Pº Club Deportivo

: circulará por San Juan de la Cruz, M-502, Pº del Río, Pº Club Deportivo Línea 564: en ambos sentidos circulará por San Juan de la Cruz, M-502, Pº del Río

Otras incidencias

Además, la Policía Municipal informa de que este dispositivo de seguridad y corte de tráfico se podría activar en el día de hoy, 31 de octubre, en caso de ser necesario por la gran afluencia de tráfico y de personas que pueda haber en el entorno del cementerio.

Por otra parte, se recuerda que mañana, la unidad de guardia de SEAPA permanecerá en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas en la entrada al cementerio, siempre que no sean reclamados para otro aviso.

Por otro lado, los interesados en acercarse en autobús al Cementerio de Húmera-Camino del cementerio de Húmera s/n- podrán utilizar la línea 563.

Opciones para llegar a los cementerios

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón también se ha encargado de recordar las diferentes líneas de autobuses que facilitan el acceso a los cementerios de la ciudad para aquellas personas que quieran visitarlos con motivo del Día de Todos los Santos, que se conmemora este sábado 1 de noviembre.

Las principales líneas de acceso al cementerio del Santo Ángel de la Guarda -(Camino Viejo de Alcorcón, nº 10)- son las siguientes:

Urbana 1 : La Cabaña. Parada Camino de Alcorcón frente Centro de Salud

: La Cabaña. Parada Camino de Alcorcón frente Centro de Salud Circular L2 . Parada Camino de Alcorcón frente Centro de Salud

. Parada Camino de Alcorcón frente Centro de Salud Circular L3. Parada San Juan de la Cruz

Parada San Juan de la Cruz Línea 564 . Recorrido Aluche-Somosaguas-Camino de las Huertas. Parada Camino de Alcorcón frente Centro de Salud

. Recorrido Aluche-Somosaguas-Camino de las Huertas. Parada Camino de Alcorcón frente Centro de Salud Línea 657 : recorrida Moncloa-Av. de Europa-Monteclaro. Parada San Juan de la Cruz

: recorrida Moncloa-Av. de Europa-Monteclaro. Parada San Juan de la Cruz Línea 815. Recorrido Chamartín-Av. Juan XXIII- Av. Juan Pablo II-San Juan de la Cruz. Parada San Juan de la Cruz.

Horarios de misas en los cementerios

Para este sábado está prevista la celebración de la misa por Todos los Santos en los dos cementerios de la ciudad. Así, en el cementerio de Húmera tendrá lugar a las 10:00 horas y, en el del Santo Ángel de la Guarda, a las 16:30 horas.