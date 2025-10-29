Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Pozuelo organiza una recogida de juguetes para familias, centros educativos y entidades de la ciudad

La recogida de juguetes de Pozuelo de Alarcón es uno de los mejores momentos de la época navideña en el municipio

El Ayuntamiento de Pozuelo organiza una recogida de juguetes para familias, centros educativos y entidades de la ciudad

El Ayuntamiento de Pozuelo organiza una recogida de juguetes para familias, centros educativos y entidades de la ciudad / David Revenga

Regina Ruiz

Una de las tradiciones más esperadas de esta época del año ya ha llegado al municipio. Una nueva campaña de recogida de juguetes del 3 al 14 de noviembre llega a Pozuelo de Alarcón. Todos ellos se entregarán a familias, centros educativos y entidades que puedan hacer buen uso de ellos.

Cuando finalice la recogida de juguetes, con la ayuda de jóvenes voluntarios, serán repartidos entre esas familias o centros que los necesiten para el tiempo navideño.

¿Cuáles son las condiciones para la recogida de juguetes en Pozuelo de Alarcón?

En esta edición de la recogida de juguetes de Pozuelo de Alarcón, como ocurrió en la anterior, se podrá donar por persona un máximo de cinco unidades. Estos juguetes deben estar en perfecto estado, limpios y, en caso de necesidad, con las pilas cargadas.

Están excluidos de esta recogida libros, peluches, textiles, bicicletas, material deportivo, carritos de bebé y asientos de seguridad, CD´s y cintas VHS y casitas y cocinas de gran formato, por motivos de higiene, seguridad y distribución. Tampoco es posible donar ropa o disfraces, por los mismos motivos de higiene.

El cartel de la recogida de juguetes de Pozuelo de Alaracón

El cartel de la recogida de juguetes de Pozuelo de Alaracón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

En ediciones anteriores de esta iniciativa solidaria, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recordaba que: "los juguetes serán entregados a niños que merecen el mayor de nuestro respeto; deben estar en buen estado y contener todas las piezas". Por eso, es recomendable hacer una selección previa y confirmar que están en el mejor estado. Si hay algún juguete en mal estado, lo mejor será llevarlo al contenedor de reciclaje.

Dónde será la tradicional recogida de juguetes de Pozuelo de Alarcón

Los interesados en colaborar en esta iniciativa solidaria podrán llevar sus juguetes a la sala Torreón Joven del edificio de la concejalía de Política Social y Mayores. Está en El Torreón, Avda. Juan XXIII nº 10, junto al Centro Comercial El Torreón.

El horario en el que se puede ir a la recogida de juguetes es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Hay que recordar que comenzará la semana que viene, desde el día 3 de noviembre hasta el 14 del mismo mes.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Juventud y Voluntariado, Eduardo Vázquez de Parga, ha destacado el espíritu solidario de los pozueleros y les ha animado “a seguir colaborando en esta iniciativa que tan buena acogida tiene todos los años y con la que podemos hacer felices a otros niños de la ciudad”.

