Nuevas ofertas de trabajo en Pozuelo de Alarcón: desde empaquetador hasta técnico de facturación

Si eres de Pozuelo de Alarcón y estás en busca de empleo, estás de suerte. A través del programa de la Comunidad de Madrid "Madrid Trabaja", presentado por Erika Barreras en Telemadrid y por Javier Peña en Onda Madrid, se publican diariamente diferentes ofertas de trabajo en toda la región que pueden ir desde comercial hasta empaquetador pasando por técnico de facturación. Aquí encontrarás algunas de las ofertas de empleo que se han publicado durante el último mes en Pozuelo de Alarcón.

Empaquetador en el Corte Inglés

Una de estas ofertas de trabajo es, por ejemplo, como empaquetador en el Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón. Las funciones principales del empleo serían las de empaquetado y colocación de la mercancía.

Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de lunes a domingo en turno rotativo, bien de 9:30 a 15.30 o de 16:30 a 22:30, por unos 1.200 euros brutos al mes. Para optar a esta oferta debes tener el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. No se requiere experiencia ni titulación o formación. Ahora bien, dentro de las competencias y habilidades requeridas se debe ser capaz de coger peso; tener dinamismo, proactividad y saber priorizar tareas; independencia y autonomía propia; buena movilidad; destreza manida; y atención en los detalles.

Fachada Corte Inglés / Europa Press

Resumen de la oferta

Funciones : Empaquetado y Colocación de la mercancía

: Empaquetado y Colocación de la mercancía Ubicación: El Corte Inglés Pozuelo de Alarcón

El Corte Inglés Pozuelo de Alarcón Horario : Lunes a Domingo en un turno rotativo semanal de 9:30 a 15:30 o de 16:30 a 22:30

: Lunes a Domingo en un turno rotativo semanal de 9:30 a 15:30 o de 16:30 a 22:30 Contrato: Jornada completa

Jornada completa Tipo de contrato : 1 año renovable

: 1 año renovable Salario : 1184,0€ brutos/mes en 14 pagas (más 50 euros plus en días festivos, más plus nocturno)

: 1184,0€ brutos/mes en 14 pagas (más 50 euros plus en días festivos, más plus nocturno) Experiencia : No requerida

: No requerida Titulación y formación : No requerida

: No requerida Habilidades y competencias: Ser capaz de coger peso; dinamismo, proactividad y priorización de tareas; independencia y autonomía propia; buena movilidad; destreza manual; atención en los detalles.

Requisitos: Certificado de discapacidad igual o superior al 33%

Técnicos de facturación

En este caso, se buscan técnicos de facturación en Pozuelo de Alarcón que cumplan con las funciones de gestión y tramitación de pedidos, facturación a clientes públicos y privados o tramitación de albaranes. Para esta oferta sí se necesita una experiencia mínima de 2 años en administración, pedidos o facturación. La oferta cuenta con un contrato indefinido a jornada completa por unos 20.000 € brutos al año. Además, ofrece un día de teletrabajo a la semana.

Resumen de la oferta

Funciones principales : Gestión y tramitación de pedidos; facturación a clientes públicos y privados; tramitación de albaranes (en menor medida); resolución de incidencias administrativas y seguimiento documental.

: Gestión y tramitación de pedidos; facturación a clientes públicos y privados; tramitación de albaranes (en menor medida); resolución de incidencias administrativas y seguimiento documental. Número de puestos : 2

: 2 Tipo de contrato : Contrato de trabajo indefinido

: Contrato de trabajo indefinido Horario : Lunes a Jueves 8:00 a 17:30 h; Viernes 8:00 a 15:00 h. En verano (junio-septiembre) jornada intensiva de 8:00 a 17:00 h, viernes incluido.

: Lunes a Jueves 8:00 a 17:30 h; Viernes 8:00 a 15:00 h. En verano (junio-septiembre) jornada intensiva de 8:00 a 17:00 h, viernes incluido. Salario : 20.000 € brutos/año

: 20.000 € brutos/año Habilidades : Ser una persona organizada, resolutiva y acostumbrada a gestionar un alto volumen de trabajo; disponibilidad de incorporación inmediata.

: Ser una persona organizada, resolutiva y acostumbrada a gestionar un alto volumen de trabajo; disponibilidad de incorporación inmediata. Informática: Nivel avanzado en informática (Excel, correo electrónico, sistema de gestión).

Requisitos: Experiencia mínima de 2 años en administración, pedidos o facturación y conocimiento de procedimientos de la Administración Pública (valorable).

Trabajo de comercial

Por último, también se busca alguien para un puesto de comercial. Las características que se buscan son, entre otras, que sea una persona capaz identificar y contactar nuevas oportunidades de negocio o bien construir relaciones comerciales duraderas.

Para optar a esta oferta es imprescindible tener un grado universitario en Administración y Dirección de Empresas y carnet de conducir. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa intensiva de lunes a viernes por un salario según convenio.