La semana de Halloween llega a Pozuelo de Alarcón: talleres, pasaje del terror y fiesta juvenil

Pozuelo de Alarcón se prepara esta semana para recibir una de las festividades más reconocidas del año, Halloween. La Víspera de Todos los Santos es uno de esos días en el calendario que tienen una temática propia, que se le reconoce por algo especial, y por eso en Pozuelo no han escatimado en gastos a la hora de preparar su llegada.

En este contexto, el CUBO Espacio Joven de Pozuelo de Alarcón ha organizado una semana especial de talleres y actividades en torno a Halloween para que los jóvenes de la ciudad lo pasen de miedo durante esos días. Desde el martes, 28 de octubre, hasta el propio viernes, 31 de octubre, podrás disfrutar de todo tipo de actividades en la localidad.

Actividades programadas

La programación arranca el martes, 28 de octubre, con sesiones cortas de historias de terror improvisadas, que mantendrán al público en tensión y les permitirá dejar volar su imaginación. Posteriormente, la programación continuará con los talleres de calabazas de papel en 3D y de maquillaje terrorífico que se celebrarán las tardes del miércoles y jueves respectivamente.

Fiestas de Halloween y las estafas / EFE

Todas estas actividades tendrán lugar de 16 a 20:30 horas en este espacio municipal y la entrada es libre hasta completar el aforo, lo que invita a acercarse a disfrutar sin más requisito que las ganas de pasarlo bien y dejarse llevar por el ambiente de Halloween.

Por otra parte, también se ha organizado un taller familiar de "Máscaras de Halloween" que tendrá lugar el miércoles 29 en este edificio municipal de la calle Volturno. Esta actividad está pensada para que padres e hijos puedan disfrutar juntos de la creatividad y el ambiente terrorífico de Halloween.

Fiesta de Halloween y pasaje del terror

La semana terminará con la Fiesta de Halloween prevista para el 31 de octubre con pasaje del terror incluido y en la que los asistentes podrán ir disfrazados de esta temática. En esta fiesta, en la que podrán participar los jóvenes de entre 12 y 20 años que se hayan inscrito previamente, también habrá otras actividades como preparar cócteles sin alcohol, karaoke y jazz dance. En este caso, la fiesta tendrá lugar desde las 20 hasta las 23 horas.

Otras actividades para celebrar Halloween en Pozuelo

Estas actividades forman parte de las muchas que se han realizado durante la última semana en Pozuelo para celebrar la festividad del Día de los Muertos. Por ejemplo, desde el pasado 20 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre, LaFinca Grand Café se ha transformado en un escenario lleno de luz y significado al adoptar esta temática.

Durante estos días, si te das un paseo por el centro comercial podrás observar que la terraza de Mena y sus rincones más especiales se han decorado con altares, flores que iluminan el recuerdo e incluso catrinas que danzan entre la vida y la memoria.

Además, también podrás acudir a talleres que se realizan en el centro comercial, como el taller para adultos "Decoración de calabazas con motivos florales", que se realiza este viernes, 31 de octubre, desde las 19 hasta las 20:30 horas. Eso sí, el aforo es de 10 personas, por lo que deberás inscribirte a la lista de espera desde su página web.