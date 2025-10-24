La conferencia de la neurocientífica Nazareth Castellanos se pospone al 7 de noviembre por motivos de salud

El Ayuntamiento de Pozuelo ha comunicado que, debido a motivos de salud de la autora, la conferencia de la neurocientífica Nazareth Castellanos prevista para el día 24 se pospone al próximo 7 de noviembre. La conferencia, enmarcada con motivo del Día de las Bibliotecas, se realizará a las 19:00 horas en la misma sala que estaba previsto, la Sala de Conferencias del Centro Cultural MIRA. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Castellanos ofrecerá una charla divulgativa en la que abordará la figura de Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la arquitectura neuronal. Además, hablará sobre cómo la respiración consciente puede convertirse en una herramienta para fortalecer la voluntad y fomentar una salud equilibrada. Todo ello bajo el título "El puente donde habitan las mariposas: la voluntad de la respiración". Cabe destacar que la ponente, licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina, es directora de investigación científica y catedrática de Mindfulness y Ciencias Cognitivas en la Universidad Complutense.

La obra tras la autora

Nazareth Castellanos, nacida en Madrid pero con residencia en Mallorca, es una las investigadoras científicas más importantes del país. Además de los estudios nombrados anteriormente, cuenta con un Máster en Neurociencia computacional por la Facultad de Ingeniería y otro Máster en Anatomía, Histología y Neurociencia, por la facultad de Medicina de la UAM. Ella misma deja claro su línea de estudio en su página web, donde resalta su compromiso con el estudio sobre cómo la meditación moldea la relación del cerebro con el resto de nuestro cuerpo.

Comenzó su labor investigadora hace más de 23 años y su pasión por trasladar el conocimiento que obtiene le llevaron a diseñar cursos, dar charlas y escribir libros donde pudiera exponer las bases científicas, reflexionar o incluso debatir. Para esbozar una idea de lo que Nazareth intenta, desde hace años alterna su labor investigadora con la comunicación científica. Esto le ha llevado a crear espacios de diálogo entre oriente y occidente e incluso organiza, junto con el instituto Nirakara, un congreso internacional de Neurociencia de la meditación en la Universidad Complutense de Madrid. En estos momentos tiene cerca de diez cursos abiertos, si bien en algunos no quedan plazas disponibles.

A ello hay que sumarle su faceta de escritora. En estos momentos cuenta con seis libros publicados y cinco blogs en activo, donde combina artículos y vídeos. El último de sus libros, "El puente donde habitan las mariposas", publicado en marzo de este mismo año, es el libro que inspira la conferencia que realizará el próximo 7 de noviembre. Y ya no solo esto, a sus 48 años cuenta también con una gran presencia en las redes sociales, demostrando que no es cosa solo de las nuevas generaciones. Tiene un canal de Youtube, algo inactivo pero con casi 200.000 suscriptores, y una cuenta de Instagram con 675.000 seguidores, donde sube posts de manera más habitual.