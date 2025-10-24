Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros

El exfutbolista del Real Madrid Iker Casillas denunció el pasado 16 de octubre ante la Policía Nacional el robo de cinco relojes de lujo en su vivienda ubicada en La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

Solo ocho días después de poner en conocimiento de las autoridades la sustracción de estos artículos, los agentes han detenido a dos personas: un vigilante de seguridad que trabajaría en esta exclusiva urbanización y una empleada del hogar.

El que fuera guardameta de la Selección Española se mudó a esta localidad madrileña, a unos 10 kilómetros de la capital, en 2012 cuando mantenía una relación sentimental con la periodista deportiva Sara Carbonero. Iker Casillas compró este ático, valorado en más de dos millones de euros, poco después de su separación.

Así es el impresionante ático de Iker Casillas en La Finca, escenario del robo de relojes de lujo / La Finca Real State

El ático de Iker Casillas tiene seis terrazas

El inmueble, como cuenta la revista Semana, está situado junto a un amplio campo de golf y muy cerca de la residencia de su exmujer, lo que permite al exguardameta mantener una gran cercanía con sus hijos, Martín y Lucas, de diez y ocho años. Se trata de un espacio muy luminoso que destaca por su diseño moderno y sus múltiples comodidades.

Tiene seis impresionantes terrazas, jacuzzi y una piscina privada. El ático cuenta con unas vistas privilegiadas gracias a su ubicación, rodeada de naturaleza y con panorámicas hacia el campo de golf de La Finca, el bosque natural, el estanque y las zonas ajardinadas. Con 300 metros cuadrados, destaca por cocina completamente equipada y cuatro dormitorios en suite.