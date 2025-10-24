Detenidos un vigilante de La Finca y la empleada del hogar de Iker Casillas por el robo de cinco relojes de lujo

Solo ocho días después de que Iker Casillas interpusiera una denuncia por el robo de cinco relojes de alta gama, valorados en más de 200.000 euros, la Policía Nacional ha localizado a los presuntos responsables: un hombre que trabajaría como vigilante de seguridad en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón donde reside el exportero del Real Madrid, y su empleada del hogar.

Sin embargo, solo han podido recuperar dos de las piezas sustraídas. La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.

No obstante, la investigación sigue abierta y los agentes continúan sus pesquisas para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.

Iker Casillas se mudó a La Finca en 2012

Corría el año 2012 cuando Iker Casillas y Sara Carbonero, que por entonces mantenían una relación sentimental, decidieron mudarse a La Finca, situada a tan solo diez kilómetros de Madrid capital. Tras su separación, el exguardameta de la selección española optó por seguir residiendo en esta exclusiva urbanización, aunque se mudó en 2021 a un ático valorado en más de dos millones de euros.

Se trata, como explican desde la revista Semana, de un ático con seis terrazas, jacuzzi y piscina privada. La vivienda de Casillas cuenta con unas vistas privilegiadas porque dan al campo de golf de La Finca, al bosque natural, estanque y otras zonas ajardinadas de La Finca.

Con 300 metros cuadrados, tiene amplios espacios: salón principal —con distribución diáfana— y vistas panorámicas, una cocina completamente equipada y cuatro dormitorios con baño en suite. En esta urbanización, que se caracteriza por sus fuertes medidas de seguridad, viven otros famosos como el futbolistas como Toni Kroos y jugadores del Atlético de Madrid, artistas como Paz Vega y Alejandro Sanz, o la pareja formada por la presentadora Cristina Pedroche y el chef David Muñoz.