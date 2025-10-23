Pozuelo de Alarcón refuerza su oferta de empleo público con nuevas plazas para personal de obras: Estas son las convocatorias que siguen abiertas

En 2025, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha dado un paso decidido para reforzar su estructura pública mediante la aprobación de su Oferta de Empleo Público con más de 50 plazas para diferentes perfiles profesionales que refuerza su apuesta por la estabilidad y la modernización. Su última convocatoria va dirigida al personal de obras, pensada para dar respuesta a las necesidades operativas del municipio, cubrir vacantes y ofrecer oportunidades profesionales en el ámbito público local.

Esta estrategia responde —según confirma Lucía Molares, Segunda Teniente de Alcalde y Titular de Economía, Hacienda y Digitalización, a este periódico— a una planificación de recursos humanos necesaria para afrontar jubilaciones, cubrir vacantes estructurales y acompañar el relevo generacional que vive la administración pública. La edil explica que recientemente se han ofertado cinco procesos: tres vinculados directamente a obras y medio ambiente —como ingeniero técnico de obras públicas, arquitecto técnico o ingeniero técnico industrial— además de una plaza de técnico de prevención de riesgos laborales y otras dos de técnico informático.

“Si queremos mejorar la ciudad, necesitamos técnicos cualificados de obra y prevención. Son plazas necesarias”, subraya Molares.

Auxiliar Administrativo y Policía Local, las oposiciones más solicitadas

Entre las más solicitadas, la edil destacó el gran interés por las 19 plazas de auxiliar administrativo —cerraron ayer 22 de octubre —, con más de 1.800 solicitudes o 14 nuevas plazas de Policía Local, que se suman a los 15 agentes incorporados previamente al Cuerpo. El consistorio también ha impulsado procesos para técnicos de Hacienda, administración general, comunicación o profesores de música, con el objetivo de completar todas las vacantes antes de que expiren las ofertas de años anteriores.

En cuanto al proceso selectivo, Molares señala que las pruebas combinan una fase teórica —tipo test, preguntas cortas o de desarrollo— y un supuesto práctico específico de cada área, especialmente relevante en los perfiles técnicos.

La edil anima a todos los ciudadanos interesados en trabajar en el sector público a presentar su solicitud. “Es un buen momento para que los profesionales se interesen por trabajar en lo público. Queremos procesos ágiles, objetivos y con los mejores tribunales”, añade. Además, de estas convocatorias externas, el ayuntamiento está trabajado en una estrategia de recursos humanos que combine con la incorporación de nuevo talento con la promoción interna del personal actual.

¿Qué plazas de empleo público siguen abiertas en Pozuelo de Alarcón?

Tras cerrar el ayer 22 de octubre el plazo de inscripción a Auxiliar Administrativo, en estos momentos se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Ingeniero técnico de obras públicas: 2 plazas

2 plazas Ingeniero técnico industrial: 1 plaza

1 plaza Arquitecto técnico: 2 plazas

2 plazas Técnico informático: 2 plazas

2 plazas Técnico de prevención de riesgos laborales: 1 plaza

1 plaza Técnico medio de procesos y proyectos: 1 plaza

Todas ellas, su plazo de inscripción finaliza el 10 de noviembre. Para más información acerca de la inscripción, puedes consultar toda la información en la página web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.