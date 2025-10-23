CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO
Cómo aparcar gratis en el centro de Pozuelo de Alarcón y disfrutar de las compras sin prisas
Gracias a una campaña que ha lanzado el ayuntamiento, ahora los pozueleros pueden aparcar sin apenas coste en el centro del municipio
Vuelve 'Aparca una hora gratis' a Pozuelo de Alarcón. Gracias a ello, los clientes que compren en los establecimientos adheridos se beneficiarán de una hora de aparcamiento "gratuita" en los parkings de plaza del Padre Vallet y el de plaza Mayor (la primera hora cuesta 2,50 euros y ahora costará 0,20, lo que significa una reducción del 92 %). Y es una iniciativa que también beneficia a los locales adheridos, ya que incentiva a que los vecinos pozueleros vayan a los comercios y compren.
Los comercios del centro pueden recoger los tickets para sus clientes hasta el 30 de octubre. El ayuntamiento cubre más del 90 % del coste de la primera hora en ambos parkings.
¿Cómo solicitar los tickets para aparcar gratis en Pozuelo de Alarcón?
Para adquirir el ticket de la primera hora de aparcamiento gratuita hay que solicitarlo en el momento de la compra en el establecimiento adherido a la campaña.
Todos los establecimientos estarán identificados con un distintivo de la campaña de "Primera hora de aparcamiento gratuita" y hay que consultar en cada local si dispone de tickets para el aparcamiento de la plaza Mayor y/o para el aparcamiento del Padre Vallet.
Para que el descuento se haga efectivo hay que entregar el ticket en el puesto de control, junto al billete de entrada al aparcamiento.
Todos los comercios interesados pueden solicitarlo y consultar mayor información desde la web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
