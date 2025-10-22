ESTÁ EN POZUELO
Así funciona el teléfono gratuito que ha evitado 50 ocupaciones ilegales en la Comunidad de Madrid
El teléfono gratuito 112, que ya ha recibido más de 4.500 llamadas, da una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada
Daniel Romera
La Comunidad de Madrid ha evitado 50 intentos de ocupación en viviendas y ayudado a su desalojo gracias al teléfono gratuito 112, que el Ejecutivo regional estrenó en junio de 2022, y que ya ha atendido un total de 4.582 llamadas.
Este servicio se integra en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), ubicado en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), en Pozuelo de Alarcón. Desde allí se facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales, así como su cooperación con los efectivos de emergencias.
Este recurso público da una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los dispositivos de la Administración autónoma (servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales).
Además, desde el pasado mes de mayo, 112 Ocupación ofrece una nueva asistencia personalizada a víctimas con el asesoramiento jurídico inmediato y gratuito de letrados, gracias a la colaboración de los colegios de abogados y procuradores.
Asimismo, los afectados disponen de representación procesal de procuradores en los tribunales y atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD)
Casos recientes
Uno de los últimos casos sucedió el 5 de agosto, en Miraflores de la Sierra. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que aseguraba haber visto a varias personas accediendo al interior de un hotel abandonado. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron al lugar, identificaron a un hombre y procedieron a su desalojo, evitando así la ocupación del inmueble.
Otro de los sucesos ocurrió el 25 de julio en la calle Matías Turrión de la capital, cuando un propietario llamó desde Malasia para alertar a su vecino sobre un intento de entrada a su domicilio. Al llegar, los efectivos de la Policía Nacional observaron a dos personas que, finalmente, huyeron de la casa.
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
- Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
- Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: 'El bebé estaba dormido junto al cuerpo
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- Locura y decepción con una aparición sorpresa de Rosalía en Callao que ha sabido a poco