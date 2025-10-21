¿Qué pasa con Montegancedo, la urbanización de Pozuelo que lleva paralizada desde verano?

Fue en julio de 2024 cuando se paralizaron las obras de la urbanización de Montegancedo en Pozuelo de Alarcón. Ocurrió por una suspensión cautelar tras un recurso de Ecologistas en Acción, que alegó que el área afectada era de "gran valor botánico y ecológico".

Desde entonces, el proyecto cuenta con el apoyo de los promotores y de un sector vecinal que defienden la necesidad de ampliar la oferta de vivienda en el municipio. Por otro lado, están los vecinos que consideran que no cumple on los estándares medioambientes, además del PSOE de Pozuelo que ha mostrado su oposición al proyecto. Fuentes del partido citadas por EFE defienden que "la zona donde se ubica es un bosque mediterráneo de gran valor ambiental que debería estar protegido".

Después de años de conflicto, el culebrón por fin ha llegado al final y sabemos qué ocurrirá con la urbanización de Montegancedo en Pozuelo de Alarcón.

¿Qué ha ocurrido con la urbanización de Montegancedo en Pozuelo de Alarcón?

El PSOE de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha desistido del recurso interpuesto en diciembre de 2024 contra la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico de Montegancedo. El desistimiento llega solo cuatro días después de que los socialistas presentaran un recurso de apelación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, el mismo que ya había inadmitido por estar fuera de tiempo su anterior demanda.

Así es el proyecto de la urbanización de Montegancedo / Montegancedo

Con este movimiento, se desbloquea la situación que estaba viviendo la urbanización y podrá seguir con su desarrollo.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha celebrado esta noticia, manteniendo que es beneficiosa para los vecinos de la zona. También han querido recordar que este plan se aprobó en 2022 con todos los informes favorables.

Con esta urbanización, también llegará la cesión de más de 40 hectáreas de bosque privado que pasarán a formar parte del patrimonio municipal, garantizando su protección y acceso público. “Es difícil de entender que haya quien se oponga a un plan que no solo cumple escrupulosamente con la normativa urbanística y medioambiental, sino que aporta soluciones reales a las familias de Pozuelo”, ha añadido la alcaldesa.

¿En qué consiste la urbanización de Montegancedo en Pozuelo de Alarcón?

El proyecto Montegancedo fue concebido como una urbanización residencial de alto nivel, con amplias zonas verdes y servicios modernos, en una zona estratégica de Pozuelo de Alarcón. Nació con el objetivo de mejorar la oferta residencial en una de las áreas más exclusivas de Madrid, combinando diseño sostenible y calidad de vida.

La urbanización de Montegancedo es un proyecto que prevé la construcción de más de 1.000 viviendas, 300 de ellas públicas, promovido por Aedas Homes y Pryconsa en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.