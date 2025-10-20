Foro de empleo para los jóvenes universitarios en la Universidad Francisco de Vitoria: fecha y cómo apuntarse

La Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón) celebrará el próximo 5 de noviembre un nuevo foro de empleo para orientar a los más jóvenes.

Será una reflexión conjunta en la que habrá lugar para el debate entre empresas y jóvenes universitarios, donde podrán tratar todas sus incertidumbres y resolver dudas.

Para ello, más de 70 compañías participarán en este encuentro que tiene dos objetivos principales:

Acercar a los alumnos a su primera oportunidad laboral .

. Invitar a repensar la cultura empresarial.

Foro de empleo en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón): talleres, mesas redondas...

Los talleres, mesas redondas y espacios de diálogo que tendrán lugar durante el foro girarán en torno a diferentes temas que serán de gran ayuda para los jóvenes universitarios como liderazgo responsable, bienestar en el trabajo y formación integral del talento joven, en un contexto donde las empresas buscan cada vez más perfiles comprometidos, empáticos y con visión transformadora.

En el foro se podrán encontrar estas actividades entre otras:

Stand presencial : una oportunidad única para que las empresas muestren su compañía a los jóvenes y atraigan de esta manera talento mientras los estudiantes viven la experiencia de primera mano.

: una oportunidad única para que las empresas muestren su compañía a los jóvenes y mientras los estudiantes viven la experiencia de primera mano. Encuentros con talento : espacios para conversar directamente con candidatos potenciales.

: espacios para conversar directamente con candidatos potenciales. Presentación de programas de prácticas o empleo .

. Charlas y talleres : aprende, comparte y conecta en sesiones prácticas y motivadoras.

: aprende, comparte y conecta en sesiones prácticas y motivadoras. Feria de empleo virtual: participa también de forma online y accede a todos los perfiles y oportunidades a través del portal de la UFV.

El foro tendrá lugar el 5 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas y se pueden inscribir desde este enlace tanto alumnos como empresas.