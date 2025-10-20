Foro de empleo para los jóvenes universitarios en la Universidad Francisco de Vitoria: fecha y cómo apuntarse
Más de 70 empresas orientarán y resolverán las dudas de los estudiantes que asistan al foro
La Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón) celebrará el próximo 5 de noviembre un nuevo foro de empleo para orientar a los más jóvenes.
Será una reflexión conjunta en la que habrá lugar para el debate entre empresas y jóvenes universitarios, donde podrán tratar todas sus incertidumbres y resolver dudas.
Para ello, más de 70 compañías participarán en este encuentro que tiene dos objetivos principales:
- Acercar a los alumnos a su primera oportunidad laboral.
- Invitar a repensar la cultura empresarial.
Foro de empleo en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón): talleres, mesas redondas...
Los talleres, mesas redondas y espacios de diálogo que tendrán lugar durante el foro girarán en torno a diferentes temas que serán de gran ayuda para los jóvenes universitarios como liderazgo responsable, bienestar en el trabajo y formación integral del talento joven, en un contexto donde las empresas buscan cada vez más perfiles comprometidos, empáticos y con visión transformadora.
En el foro se podrán encontrar estas actividades entre otras:
- Stand presencial: una oportunidad única para que las empresas muestren su compañía a los jóvenes y atraigan de esta manera talento mientras los estudiantes viven la experiencia de primera mano.
- Encuentros con talento: espacios para conversar directamente con candidatos potenciales.
- Presentación de programas de prácticas o empleo.
- Charlas y talleres: aprende, comparte y conecta en sesiones prácticas y motivadoras.
- Feria de empleo virtual: participa también de forma online y accede a todos los perfiles y oportunidades a través del portal de la UFV.
El foro tendrá lugar el 5 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas y se pueden inscribir desde este enlace tanto alumnos como empresas.
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
- Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González
- Madrid corre por los animales: el Perrotón 2025 reúne a miles de 'dog lovers' contra el abandono este domingo
- Las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancan 20 años después del primer intento con un presupuesto de 650 millones de euros
- Eric Clapton vuelve a Madrid en 2026 tras 20 años: concierto en el Movistar Arena y venta de entradas
- Cuando la Casa de Campo era el epicentro de la arquitectura de vanguardia en la España franquista
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy