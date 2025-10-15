La Reina Letizia protagoniza una exposición de fotografías única en Pozuelo de Alarcón que ya puedes visitar
Esta exposición recoge la evolución de la Reina Letizia en algunas de sus imágenes más icónicas y recordadas
La figura de la Reina de España será homenajeada de una forma muy especial en Pozuelo de Alarcón con la exposición ‘Letizia, de Princesa a Reina’. Desde hoy miércoles hasta el 2 de noviembre, podrá visitarse en el Centro Cultural MIRA con entrada libre.
Esta interesante muestra reúne una cuidada selección de 25 fotografías captadas por la agencia Gtres. Esta colección pretende ilustrar el papel crucial que Doña Letizia ha desempeñado al servicio de la Corona y de todos los españoles en los últimos veinte años.
¿Qué podemos ver en la exposición de la Reina Letizia de Pozuelo?
Las imágenes que veremos en la exposición de Pozuelo reflejan la evolución institucional y personal, desde sus primeras apariciones como Princesa de Asturias hasta su consolidación como Reina de España. Habrá momentos destacados de actos oficiales, encuentros con monarcas y personalidades, bodas reales y viajes de Estado, reflejando su compromiso social y humanitario.
Esta colección es una oportunidad única de disfrutar del lado más humano y familiar de la Reina Letizia: el de una madre que acaba de dar a luz, su sonrisa cómplice con sus hijas, el apoyo a la Princesa de Asturias, o distintas escenas cotidianas. Incluso se muestra su expresión más seria ante la crudeza de la dana en Paiporta.
La exhibición con la que Pozuelo rinde homenaje y reconoce la importancia de la Corona como emblema de unidad y estabilidad, se suma a la muestra titulada 'Crónica de diez años de reinado’, que también fue acogida por este centro cultural a comienzos del año y que recibió la visita de más de mil personas.
La exposición 'Letizia: de Princesa a Reina' puede visitarse de miércoles a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, hasta el primer domingo de noviembre, en el Centro Cultural MIRA de Pozuelo, ubicado en el Camino de las Huertas, número 42.
La exposición se inauguró por todo lo alto
La alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero, inauguró la exposición en un acto que reunió a cerca de 200 asistentes y que concluyó con un coloquio sobre la Casa Real con periodistas de grandes medios y expertos en la materia como Ascensión Vázquez (Telemadrid), Juan Fernández-Miranda (El Confidencial) y Angie Calero (ABC) y moderado por la periodista de crónica social Paloma García Pelayo. En la inauguración, también estuvieron presentes la directora de la agencia de noticias Gtres, Sandra Aladro, el comisario de la exposición y fotógrafo de Gtres Jesús Briones y la concejal de Cultura, Almudena Ruiz, entre otros.
En su intervención, la alcaldesa destacó el trabajo de Gtres explicando que “gracias a este excelente trabajo, podemos contemplar una figura que ha demostrado un férreo sentido del deber institucional, pero que no ha perdido su esencia, como es la Reina”. “Estas imágenes son un buen repaso cronológico de los grandes hitos en la institución de la Monarquía, símbolo de unidad, orgullo nacional y defensa de la libertad”, remarcó Paloma Tejero.
