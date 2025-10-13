Más de 750 jóvenes de Pozuelo aspiran a las 29 viviendas municipales de alquiler: Consulta el día y la hora del sorteo

El sueño de independizarse está más cerca para cientos de jóvenes de Pozuelo de Alarcón. Tras meses de espera, 751 vecinos menores de 35 años competirán por una de las 29 viviendas municipales de alquiler asequible que el ayuntamiento sorteará el próximo jueves 16 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro MIRA. El proceso, que se celebrará ante notario, podrá seguirse en directo a través de YouTube, la web municipal y la aplicación eAgora Pozuelo, y contará con acceso libre hasta completar aforo.

Las viviendas, ubicadas en la promoción Miradores II, en la Avenida de España, forman parte del Plan Municipal de Vivienda, con el que el Gobierno local busca facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes empadronados en la ciudad durante al menos 15 años. Los pisos, de uno y dos dormitorios, junto con más de una decena de estudios, incluyen además plaza de garaje y trastero.

Los alquileres serán más asequibles que el mercado libre, ya que las rentas mensuales y dependiendo de la tipología de vivienda estarán entre los 280 y 420 euros. Lo cual facilitará que los jóvenes puedan independizarse y mantener una capacidad de ahorro que les permitan, si así lo desean, poder invertir en una vivienda.

Un sorteo con dos cupos y lista de reserva

En el sorteo se diferenciarán dos cupos: el especial, con 14 viviendas de dos dormitorios destinadas a unidades familiares de tres o más miembros, y el general, con 15 viviendas —cuatro de un dormitorio y once estudios—. Para el primer grupo competirán 27 solicitantes, mientras que en el segundo lo harán 724.

Una vez seleccionados los adjudicatarios, se generará una lista de reserva para cubrir posibles renuncias o vacantes, según recogen las bases. Los adjudicatarios deberán acreditar en el momento de la asignación que cumplen con las condiciones y los requisitos de cada tipo de vivienda.

Interior de las viviendas de alquiler para jóvenes de Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Una apuesta por la vivienda joven

Con esta nueva adjudicación, el consistorio refuerza su compromiso con la vivienda asequible y amplía la oferta dentro del Plan Municipal de Vivienda, que ya suma más de 200 pisos en alquiler para jóvenes.

Pozuelo de Alarcón, el municipio de España con mayor renta media, da así un paso más en su objetivo de ofrecer oportunidades reales a su población joven. Una iniciativa que busca no solo facilitar el acceso a una vivienda digna, sino también mantener el arraigo y el futuro de una generación que aspira a construir su vida en la ciudad donde creció.