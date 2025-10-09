Pozuelo aumenta la flota de los servicios de emergencia con nueve vehículos y una inversión de 385.000 euros

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón refuerza su compromiso con la mejora de los medios disponibles para la Policía Municipal, el Servicio de Emergencias de Pozuelo (SEAPA) y Protección Civil. Durante los próximos dos meses se van a incorporar nueve nuevos vehículos a la flota de estas unidades. El objetivo es facilitar su labor en tareas de vigilancia, seguridad y asistencia sanitaria, entre otras funciones.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesión la adjudicación de los contratos correspondientes para el suministro de estos vehículos, con una inversión total cercana a los 385.000 euros. Se ha adjudicado un contrato para la adquisición de tres vehículos y otro para el renting de seis motocicletas tipo scooter por un período de cuatro años, con un presupuesto superior a los 169.000 euros. Estos nuevos recursos se suman a los 40 vehículos, entre propiedad y renting, con los que actualmente cuentan estos servicios.

Así serán los nuevos vehículos de la Policía Municipal de Pozuelo

La Policía Municipal dispondrá de cuatro motocicletas tipo scooter y un nuevo vehículo para la Unidad de Atestados que supone una inversión de cerca de 90.000 euros. Es un furgón de cinco puertas, asientos en la cabina de conducción y cristales de privacidad. Están preparados para que los agentes puedan realizar las funciones de campo necesarias, para la redacción de un atestado en el lugar de los hechos, toma de declaraciones, pruebas complementarias de drogas y alcohol, mediciones del punto del accidente y recogida de muestras, entre otros.

La policía municipal de Pozuelo suma 15 agentes a sus patrullas / EPE

Estos vehículos completarán la modernización de los equipos que el Gobierno local está llevando a cabo para la Policía Municipal. Además, para esta idea, se pondrán en marcha la unidad de drones y la instalación de las primeras cámaras del proyecto de vigilancia y seguridad, entre otros.

Estas mejoras se contemplan también con la reciente incorporación de 15 agentes y la de otros 14 en los próximos meses.

Las novedades que llegan al Servicio de Emergencias de Pozuelo

Por su parte, el Servicio de Emergencias de Pozuelo (SEAPA) incorporará también dos motocicletas tipo scooter, equipadas con material sanitario como desfibriladores y botellas de oxígeno. Esta decisión va a facilitar la prestación de las primeras atenciones en situaciones de emergencia. A esta dotación se sumará un nuevo vehículo de intervención rápida, con tecnología de última generación y certificación ECO, diseñado para responder con eficacia en situaciones críticas, con una inversión que asciende a 68.000 euros.

Finalmente, Protección Civil dispondrá de un nuevo furgón tipo VAN, pensado para el traslado de personas en intervenciones relacionadas con siniestros o cualquier otro tipo de actuación vinculada a sus funciones. Este vehículo amplía los recursos disponibles para su operativa diaria y su inversión ronda los 58.000 euros.