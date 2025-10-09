Pozuelo de Alarcón convoca 19 plazas de auxiliares administrativos: temario, plazo de inscripción y sueldos

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto una nueva convocatoria de 19 plazas de auxiliares administrativos, un proceso que ha despertado gran interés entre los aspirantes, registrando más de 300 solicitudes desde su inicio el pasado 25 de septiembre.

De las plazas ofertadas, 12 son de acceso libre y siete están reservadas a personas con discapacidad. Según las previsiones municipales, las pruebas tendrán lugar antes de que finalice el año e incluirán dos ejercicios: un cuestionario tipo test de 60 preguntas y una prueba práctica con dos supuestos, uno en Microsoft Word y otro en Excel.

Para más información acerca de la inscripción, puedes consultar toda la información en la página web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

¿Cuál es el temario para la oposición de Auxiliar Administrativo?

La oposición de auxiliar administrativo, correspondiente al grupo C2 de funcionarios, requiere como mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dentro de esta oposición se encuentran diferentes tipos de Auxiliares Administrativos: del Estado, de Comunidades Autónomas, de Universidades, de los Servicios de Salud o del Banco de España.

Si bien el programa detallado del temario se establece en las bases concretas de cada convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiente.

Este consta de 60 temas que abarcan el derecho administrativo, derecho constitucional, función pública, régimen local, seguridad social y ofimática. De manera que se evalúen conocimientos de legislación y procedimientos, así como habilidades informáticas.

Sueldo de Auxiliar Administrativo

Respecto al sueldo medio de esta oposición, este varía. Se encuentra aproximadamente entre 15.886,30 euros y 28.000 euros brutos, dependiendo de los complementos y niveles asignados. Este sueldo consta de tres retribuciones básicas: Sueldo Base, Pagas Extraordinarias y Trienios: