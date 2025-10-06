Descubre la programación de Pozuelo por el Día de la Hispanidad: homenajes, mesas redondas y películas, entre otros

Aunque el Día de la Hispanidad se celebra este domingo 12 de octubre, lo cierto es que durante toda la semana se puede disfrutar de una gran programación en la Comunidad de Madrid. Pozuelo de Alarcón no se queda atrás y ya tiene los horarios de sus actividades también. Ideales para celebrar esta fecha señalada y con toda la familia.

Mientras que en otros municipios de la región habrá conciertos o desfiles, en Pozuelo se podrá disfrutar de un acto tradicional que emociona a sus vecinos cada año. En lo que promete ser un evento multitudinario, el ayuntamiento de la localidad ya ha compartido todos los detalles de esta celebración.

Así será el Homenaje a la Bandera en Pozuelo de Alarcón

El ya tradicional Homenaje a la Bandera en Pozuelo de Alarcón con motivo del día de la Fiesta Nacional arrancará el domingo, mismo 12 de octubre, a las 11.45 de la mañana. El acto irá desde la Carretera de Húmera con la Avenida de Europa, estará presidido por el general de brigada Francisco José Gallardo Vergara, que estará acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero.

Homenaje a la Bandera de Pozuelo de Alarcón en años anteriores / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se invita a los vecinos a engalanar los balcones con las banderas de España y disfrutar al máximo de esta fecha.

Este acto comienza con la explicación del acto castrense por el relator y las autoridades que presiden el acto pasarán revista. El homenaje continuará con el posterior izado solemne de la Bandera Nacional y un homenaje a los que dieron su vida por España, según indica el consistorio. El bronce final será el desfile del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey Nº1’.

La alcaldesa anima a todos los vecinos a participar en esta cita. “Los pozueleros volveremos a honrar a nuestra bandera en un acto castrense en el que celebraremos todo lo que nos une como españoles”, ha explicado Paloma Tejero.

El resto de programación en Pozuelo de Alarcón con motivo del Día de la Hispanidad

Este homenaje será el broche de oro de las celebraciones, pero en el municipio habrá una extensa lista de actividades para celebrar el Día de la Hispanidad. El programa 'Celebrando la Hispanidad en Pozuelo' incluye, además, las II Jornadas sobre Hispanidad y Leyenda Negra y el espectáculo musical Malinche Symphonic, con el que se estrena la nueva temporada cultural del Teatro MIRA.

Desde el 7 hasta el 10 de octubre, se podrá asistir a las II Jornadas sobre Hispanidad y Leyenda Negra a las 19.00 horas en la Sala Educarte. Por segundo año, cuentan con la colaboración de la Asociación Héroes de Cavite y el Círculo cultural Hispanista de Madrid. El ciclo van a participar escritores y expertos en la materia y se abre el día 7 con la conferencia 'La esclavitud en el mundo Hispano', con Luis Antequera.

Así se celebra el Día de la Hispanidad en Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Al día siguiente, el miércoles 8, será la Mesa Redonda '¿Qué significa el término Hispanidad?', con Rafael Codes y Luis Antequera y Alfonso Lorenzo como moderador. Empezará a las 10.00 horas, pensada para los centros escolares de la ciudad, aunque el publico general podrá entrar si queda plazas libres. Habrá otra mesa redonda por la tarde sobre 'Las leyes de Indias y el mestizaje' en la que participarán Julio Henche y César Guevara, y que también moderará Alfonso Lorenzo.

El 9 de octubre, la jornada tratará el tema de 'El occidente hispano frente al Occidente anglosajón: ¿Es posible entenderse sin subordinación?', por parte del ponente Marcelino Lastra. El cierre ocurrirá el viernes 10 con la proyección de la película documental 'España, la primera globalización', dirigida por José Luis López Linares, con una mesa rendonda tras su finalización.

Uno de los platos fuertes de esta programación será el sabado. El Teatro MIRA estrena nueva temporada cultural a las 19.30 horas con el espectáculo Malinche Symphonic. Se trata de un formato innovador, fusionando una orquesta sinfónica, una banda de rock y los protagonistas que dejaron huella en este suceso histórico.