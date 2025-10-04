GASTRONOMÍA
No parece Pozuelo: el restaurante de sushi que podría estar en Tokio (y lo tienes al lado de casa)
Su sabor único y su fácil preparación son los factores principales que aumentan su popularidad
La comida asiática es una de las gastronomías más demandadas en el mundo y la localidad de Pozuelo de Alarcón no se queda atrás. Concretamente, el alimento más conocido es el sushi y la ciudad cuenta con múltiples establecimientos que elaboran este plato.
Su sabor único y su fácil preparación son los factores principales que aumentan su popularidad. El sushi está compuesto por arroz condimentado con vinagre combinado con otros ingredientes que suelen ser pescados y mariscos crudos. También se suele añadir verdura como el pepino o el rábano japonés.
Sushi Salvaje Pato Laqueado
El usuario de TikTok 'franvsoler' ha compartido un vídeo donde muestra toda la carta de este restaurante y lo califica como un lugar que "en calidad-precio es lo mejor". Por ahora ha alcanzado las 14.000 visitas y está cerca de superar los 1000 'me gusta'.
El comensal fue mostrando a la cámara todos los platos que le iban sirviendo mientras daba su punto de vista. Esta es la lista de todo lo que probó:
- Temakis con patatas fritas por dentro.
- Sushi con cono de patata frita.
- Sushi de gamba con almendra y arroz negro.
- Sushi de aguacate.
- Onigiri gigante.
- Tartar de salmón con aguacate.
- Sushi con calabacín.
- Takoyaki.
- Langostino panko.
- Pan chino mojado en sartén de ternera.
- Pollo agridulce.
- Guacamole con arroz.
- Poke.
- Bola de sésamo.
- Maki de atún y de salmón flambeado con salsa.
"Yo estuve la semana pasada allí y salimos rodando. Me gustó porque las piezas no son muy grandes y eso hace que puedas probar todo" es uno de los comentarios que ha publicado en el vídeo un usuario. Otros, que no han tenido la oportunidad de ir, han preguntado por la ubicación del restaurante o han querido expresar la "buena pinta" que tienen los platos que se han mostrado en el TikTok.
Cómo preparar un plato de sushi casero
Para poder elaborar esta receta desde casa se necesitan varios ingredientes:
Para el arroz de sushi:
- 2 tazas de arroz para sushi
- 2 tazas y media de agua
- 5 cucharadas de vinagre de arroz
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de sal
Para los rollos:
- Láminas de alga nori
- Rellenos al gusto, como:
- Pescado (salmón, atún fresco o cocido, langostinos)
- Aguacate
- Pepino
- Zanahoria
- Queso crema
Después de reunir todos los ingredientes se deben seguir estos pasos:
Preparar el Arroz
- Lava el arroz varias veces bajo el grifo hasta que el agua salga clara.
- Cocina el arroz en una olla o arrocera con las tazas de agua.
- Mientras se cocina, mezcla en un recipiente el vinagre de arroz, el azúcar y la sal.
- Una vez cocido el arroz, déjalo reposar 10 minutos y luego extiéndelo en un recipiente de madera o plástico y añade la mezcla de vinagre. Luego mezcla suavemente con una espátula haciendo movimientos de corte para no aplastar el arroz y deja que se enfríe a temperatura ambiente.
Elaborar el Sushi
- Coloca una lámina de alga nori sobre una esterilla de bambú con el lado brillante hacia abajo.
- Extiende una capa fina de arroz sobre el alga, dejando unos 2 cm libres en el borde superior.
- Coloca los ingredientes cerca del borde inferior del arroz.
- Enrolla firmemente con ayuda de la esterilla, presionando suavemente para darle forma. Humedece el borde libre del alga para que se pegue y cierre el rollo.
- Corta el rollo con un cuchillo húmedo y bien afilado, en piezas de unos 2-3 cm de grosor.
