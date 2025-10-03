Ya puedes apuntarte al Mercado de Segunda Vida de Pozuelo: vuelve la cita más sostenible del otoño

Cada objeto cuenta una historia. Y en Pozuelo de Alarcón, muchas de ellas volverán a tener una nueva vida. El próximo 26 de octubre, las plazas del Padre Vallet y Mayor se llenarán de ropa, libros, juguetes y pequeños tesoros olvidados en una nueva edición del Mercado de Segunda Vida, un evento que celebra el valor de reutilizar y la emoción de dar segundas oportunidades.

Y tras el éxito cosechado en su última edición hace apenas una semana, el evento comienza la cuenta atrás para la que será su octava edición. Las inscripciones para participar ya están abiertas, y los vecinos más previsores no han tardado en reservar su espacio. Quien lo ha vivido sabe que este mercado es mucho más que un mercadillo: es una fiesta del consumo responsable, un punto de encuentro donde lo sostenible se convierte en un estilo de vida.

Una segunda vida para los objetos... y las historias

Esta fecha será la quinta y última, hasta la fecha, de 2025. Con más de 100 puestos previstos en el corazón de Pozuelo, la cita será de 10:30 a 14:30 horas. Allí, los participantes podrán vender o intercambiar aquellos artículos que ya no usan, siempre que estén en buen estado: desde ropa, calzado, material deportivo o complementos hasta juguetes, libros, utensilios del hogar o antigüedades.

Y al igual que en la edición de septiembre, las asociaciones de la ciudad podrán volver a participar, quienes destinarán los beneficios de sus ventas a sus fines sociales.

Así, el evento logra promover hábitos sostenibles y demostrar que reutilizar también puede ser divertido. La jornada contará también con actuaciones por parte de entidades culturales de la ciudad. Además, los hosteleros de la zona centro podrán sumarse a esta iniciativa dando a conocer su oferta gastronómica ofreciendo una especialidad de su cocina.

Además, es una oportunidad perfecta para conocer a los vecinos, pasar un día al aire libre y redescubrir el centro de Pozuelo con otra mirada.

¿Cómo inscribirse al Mercado Segunda Vida de Pozuelo?

Quienes quieran participar pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web municipal. Los interesados en participar en este encuentro pueden solicitarlo hasta el próximo 13 de octubre.

Para llegar al mercado en transporte público, puedes llegar con el autobús urbano 3 y los interurbanos 656 y 658. Igualmente, el aparcamiento de la Plaza de Padre Vallet oferta para todo el público una tarifa máxima de 7 euros para ese día.