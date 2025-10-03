El empleo bate récord en Pozuelo: 33 personas menos en paro en el mejor septiembre desde 2009

Buenas noticias para el municipio de Pozuelo de Alarcón. Esta semana ha vuelto a repetir como la localidad con mayor renta de toda España, y, tras los recientes datos publicados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, también tiene otra gran noticia: hubo 33 personas menos en paro en septiembre en comparación con el mes de agosto.

Baja el paro en Pozuelo de Alarcón: las mujeres de más de 45 años lideran el desempleo en el municipio

En agosto eran 1.925 desempleados en Pozuelo, y en septiembre fueron 1.892, lo que significa una importante bajada.

De estos 1.892 desempleados, destaca:

805 son hombres , de los cuales la gran mayoría tienen más de 45 años, con 506 afectados.

, de los cuales la gran mayoría tienen más de 45 años, con 506 afectados. 1.087 son mujeres , y la mayoría de ellas también superan los 45 años, con 748 del total.

, y la mayoría de ellas también superan los 45 años, con 748 del total. El sector servicios es el más perjudicado: de todos los desempleados de Pozuelo, 1.645 pertenecen a esta área, lo que supone un 86,94 %. Le sigue muy por debajo el sector de la construcción, con 91 personas afectadas.

El mejor mes de septiembre desde 2009

En 2009 había 3.067 desempleados en el municipio y hace una década, en 2015, 2.971. Diez años más tarde, la cifra de paro ha bajado en un 36,3 %.

El mes de septiembre de 2025 bate un nuevo récord en Pozuelo de Alarcón: hace 10 años, en 2015, había 2.971 desempleados y en 2025 1.892 / Juan Luis Martín

También baja en la Comunidad de Madrid, con el paro más bajo en septiembre desde 2007

El número de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid bajó en 2.034 personas en septiembre, lo que supone un 0,73% menos respecto a agosto, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si nos fijamos en septiembre del año pasado, ha habido una caída de 13.614 personas, un descenso del 4,67 %.

Con ello, el total de parados en la región se sitúa en 278.056, la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007.