Los motivos por los que Pozuelo de Alarcón repite como el municipio de España con mayor renta

Pozuelo de Alarcón vuelve a coronarse como el municipio con mayor renta media declarada de España, con 88.011 euros anuales. Estas cifras suponen un aumento del 3,15 % respecto al ejercicio anterior. Así lo recoge la última estadística publicada por la Agencia Tributaria, que analiza el IRPF en municipios de más de 1.000 habitantes (exceptuando el País Vasco y Navarra, por estar fuera del régimen fiscal común).

En el ranking de municipios con mayores ingresos, el segundo puesto lo ocupa también un municipio madrileño: Boadilla del Monte, que alcanza una renta media de 70.869 euros, con un crecimiento del 5,3 % interanual y que también repite su posición. Le sigue Sant Just Desvern, en la provincia de Barcelona, que asciende un puesto desde el año anterior con una renta media de 67.265 euros, prácticamente estable con una variación del 0,1 %.

Estos datos se obtienen en función de las declaraciones de la renta presentadas en 2024. La clasificación responde al ejercicio de 2023, por tanto.

¿Desde cuándo Pozuelo es el municipio con más renta de España?

Pozuelo encabeza esta lista desde hace 10 años y su presencia en la primera plaza no es ninguna sorpresa. Solo cedió su puesto en una ocasión, 2018, cuando le adelantó Matadepera en Barcelona. En esta ocasión, la localidad catalana está en el quinto puesto de la lista, superada por Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallès.

Otra noticia esperada es que las provincias con más nivel de rendimiento son Madrid (40.801 euros de media) y Barcelona (37.532 euros). Son las regiones que cuentan con las sedes de las grandes empresas y donde se suelen registrar los mayores salarios de España.

¿Por qué Pozuelo encabeza este ranking cada año?

Los servicios residenciales de Pozuelo de Alarcón le han convertido en el municipio con más acumulación de renta. Es una localidad cerca de la capital, por tanto muy atractiva para personas con altos ingresos que trabajan en el centro de la ciudad, pero prefieren vivir en entornos tranquilos y exclusivos.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantiene como el municipio de mayor renta de España / EPE

Además, es un municipio conocido por tener urbanizaciones cerradas, chalets grandes y viviendas unifamiliares de alto standing, como La Finca. Esto atrae a familias y profesionales con altos ingresos que buscan calidad de vida, seguridad y espacios amplios.

La vivienda nueva no para de crecer en el municipio y se ofrecen grandes opciones, con todas las innovaciones arquitectónicas del momento.

Pozuelo se ha convertido en una buena opción para instalarse en familia por los excelentes colegios privados y concertados que ofrece. También cuenta con centros deportivos, zonas verdes, comercios de lujo y buena conectividad.