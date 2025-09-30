Pozuelo da un paso más en la seguridad vial: implantará 17 pasos de cebra inteligentes

Pozuelo de Alarcón se prepara para arrancar un nuevo proyecto enfocado en mejorar la seguridad en los pasos de peatones. A través de la instalación de 17 nuevos pasos de cebra inteligentes, se dará una mayor visibilidad a quienes crucen por estos puntos críticos de la red viaria del municipio. Una iniciativa que además convertirá a Pozuelo en uno de los primeros lugares de la Comunidad de Madrid en implantar este sistema. Se sumaría a otros municipios como Majadahonda, donde se han instalado seis pasos y se estima que este otoño comenzarán a funcionar.

Con un presupuesto previsto de más de 490.000 euros, el Ayuntamiento ha dado luz verde al expediente de contratación que permitirá hacer efectiva esta renovación durante un plazo estimado de dos meses, una vez iniciadas las obras, y cuya finalización se espera que sea en los primeros meses de 2026.

El funcionamiento de este sistema innovador consistirá en la instalación de placas LED de bajo perfil sobre la calzada, alineadas con las franjas blancas del paso de peatones. Cuando el sistema detecta la presencia de una persona que va a cruzar —mediante sensores y cámaras—, esos módulos luminosos se activan y brillan en blanco para alertar a los conductores. A su vez, la señalización vertical refuerza con elementos luminosos.

Esta intervención se suma a las medidas de seguridad vigentes, como la señalización horizontal tradicional, la señal vertical S-13, los semáforos con pulsador, los pasos peatonales elevados, reductores de velocidad y placas LED intermitentes alimentadas por energía solar. Este nuevo sistema vendrá a complementar esas herramientas, buscando que el cruce de peatones deje de ser un punto de vulnerabilidad.

Para los residentes y quienes transitan por Pozuelo, estos cambios pueden marcar una diferencia perceptible: no se trata solo de iluminar la ciudad, sino de responder al peatón en tiempo real.

Los pasos de cebra de Pozuelo donde se instalará el sistema inteligente

Las localizaciones elegidas para estas intervenciones se concentrarán en avenidas y puntos de alto tránsito o riesgo potencial. Las vías seleccionadas son:

Avenida de España, 4

Avenida de Pablo VI-c/Patones

Carretera de Húmera, 20

Camino de los Gamos (rotonda c/ Rafael Boti)

Avenida de Europa nº 7, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12 y nº 16

Pablo VI frente a la rampa peatonal de acceso a la zona deportiva

Avenida Juan XXIII frente a Cruz Roja

Camino de las Huertas, en la rotonda Avenida de Bularas

Camino de las Huertas con calle Jesús Gil González

Además, también se instalarán estas mejoras en los pasos de calle Francia nº 5 y nº 2 y en la calle Francia con la calle París.