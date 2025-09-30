Cuenta atrás en Pozuelo: así será su 12ª Carrera Popular, la gran cita deportiva del otoño

Tras el éxito cosechado el año pasado con la participación de mil corredores, Pozuelo de Alarcónse prepara para celebrar una nueva edición de la Carrera Popular de la Ciudad Pozuelo. Esta cita tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre y un año más tendrá tres modalidades: la carrera familiar pensada para todas las edades y las carreras de 5K y 10K.

Una jornada que congregará a corredores experimentados, aficionados y familias enteras dispuestas a disfrutar de una mañana entera al aire libre en un ambiente festivo.

El punto de concentración y epicentro de la fiesta será el Polideportivo Valle de las Cañas, donde se situará la salida y la meta. Los dos recorridos competitivos —de 5 y 10 kilómetros— discurrirán por algunas de las principales calles del municipio madrileño, como la Avenida Europa o la Avenida de España. Mientras que la marcha familiar tiene una distancia de 800 metros.

Las pruebas para los recorridos de 5 y 10 kilómetros comenzarán a las 10:00 horas, con la salida y llegada en el Camino de las Huertas, frente al Polideportivo El Torreón. En cuanto a la marcha familiar, que también comenzará y finalizará en este lugar, arrancará a las 12:10 horas. Además, durante toda la mañana se ofrecerán diferentes actividades deportivas y de ocio para el público asistente.

Recorrido 12ª Carrera Popular Ciudad de Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

En cuanto a los precios, la marcha familiar cuesta 7 euros por dorsal, la carrera de 5K 12 euros y la prueba de 10K 14 euros. Los interesados en participar aún pueden inscribirse a través de la web oficial de la carrera.

Los tres primeros clasificados en las pruebas de 5 y 10 Km, tanto en categoría masculina como femenina, recibirán trofeos y premios, además de reconocimientos para el primer corredor local en ambas distancias. Además, todos los corredores contarán con los servicios de guardarropa, sesiones de fisioterapia, calentamiento guiado por profesionales y puntos de avituallamiento para mantenerse hidratados.

Con esta prueba, Pozuelo no solo vuelve a apostar por fomentar la práctica deportiva, sino también fortalecer la convivencia entre los vecinos del municipio en torno a un día marcado por la energía y el orgullo de correr en casa.

Horarios de la carrera: