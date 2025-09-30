¿Es La Finca la urbanización más cara de Madrid? Así compite con La Moraleja, El Viso y Puerta de Hierro

La Finca de Pozuelo ha sido durante años considerada como la urbanización más cara de Madrid. La cantidad de servicios que ofrece, la arquitectura, tener como vecinos a futbolistas, cantantes, actores o empresarios y, por supuesto, el precio de las viviendas han hecho creer a muchos que es una zona inalcanzable.

A pesar de tener a la venta inmuebles que van desde los 700.000 euros hasta los 12 millones, puede que no sea la zona más cara de Madrid. Además, de esta, en la región hay otras urbanizaciones exclusivas como la Moraleja, el Viso o Puerta de Hierro, que pueden competir mano a mano con esta parte de Madrid.

La Finca de Pozuelo, alto nivel de vida, privacidad y seguridad

La Finca está situada en Pozuelo de Alarcón y es conocida por su nivel de exclusividad, hogar de algunas de las grandes celebridades del momento, como los futbolistas más exitosos. Dentro de ella se pueden encontrar chalets, adosados o pisos de lujo.

Así es La Finca, la urbanización de lujo que ha sido protagonista por una operación contra el blanqueo / EFE/Borja Méndez

Hablamos de viviendas de gran tamaño, que pueden llegar a superar los 1.700 m2, en función de los anuncios que hay ahora mismo publicados de ventas de casa.

La Finca ofrece una amplia gama de servicios de alto nivel, incluyendo seguridad privada 24 horas, zonas verdes, instalaciones deportivas, centros comerciales y restaurantes de prestigio. Además, cuenta con colegios internacionales y hospitales cercanos, lo que la convierte en una opción atractiva para familias de alto poder adquisitivo.

En esta urbanización, el precio del m2 supera los 6.000 euros, coronándose como una de las más caras de la Comunidad de Madrid. La vivienda más barata, ahora a la venta, en esta exclusiva zona es un piso de 700.000 euros, mientras que la que tiene el precio más elevado es una casa de 13 millones de euros. Dicha vivienda, tiene una superficie de 1.450 m², lo que equivale a 9.310 €/m²

La Moraleja, una opción cercana a la ciudad y favorita de las familias

A diferencia de en La Finca, lo que más abunda en la urbanización de La Moraleja son las casas unifamiliares. Hablamos de otras de las grandes zonas exclusivas de Madrid, situada en Alcobendas.

Casa la moraleja / Archivo

Destaca por su gran variedad de zonas verdes, lo que en algunos casos puede encarecer el precio de la vivienda. Sus inmuebles destacan por tener amplios jardines en la parcela, pero también con una gran privacidad. También hay opciones de adosados.

Es una zona muy bien comunicada con el centro de Madrid, lo que también se puede traducir en un precio más elevado de lo normal. También tiene muy próximas conocidas zonas comerciales, para ampliar la red de servicios cerca de casa.

La opción más económica a día de hoy en la urbanización es un ático que supera el millón de euros, en cambio, la de precio más alto es una casa de más de 18 millones de euros y 2.500 m2. En los últimos cinco años, la vivienda ha subido de una forma muy notable en La Moraleja.

El Viso, alto nivel de vida en el centro de Madrid

En el distrito de Chamartín se encuentra otra de las grandes urbanizaciones exclusivas y prestigiosas de Madrid. Un enclave ideal para aristócratas o empresarios, sin estar alejado de la ajetreada vida del centro de la capital.

En el Viso el precio del metro cuadrado alcanzó los El Viso alcanzaba los 8.970 euros en agosto de 2025 / Ayuntamiento de Madrid

Lleno de viviendas exclusivas y con un ambiente sereno y tranquilo, por la avenida de Conchaespina y Paseo de la Castellana, los precios en esta zona van desde los 400.00 euros hasta los 15 millones. Una horquilla de precios más grande en espacios más reducidos que sus competidores, al no contar con la misma asiduidad de servicios como jardines o piscinas en sus parcelas por ser el centro de Madrid: desde únicamente 46 m² hasta superar los mil.

El distrito de Chamartín es uno de los que tiene el m2 más caro de toda la capital. En agosto de 2025, se situó en los 7.555 euros, mientras que solo en El Viso alcanzaba los 8.970 euros, por encima de la media. Más o menos, está en los mismos niveles que La Finca.

Puerta de Hierro, una zona de precios muy variados

Tanto del tipo de viviendas como de sus precios, esta es la zona más variada, dentro de las zonas exclusivas de Madrid. Con pisos de poco más de 200.000 euros hasta espectaculares casas de 8 millones, Puerta de Hierro es una urbanización privilegiada de Madrid, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca.

Alta privacidad, vigilancia, zonas verdes, vistas, buen aislamiento del ruido, orientación, prestaciones de lujo como piscinas o jardines... Todas estas cualidades repartidas entre chalets, viviendas unifamiliares, adosados o pisos. Los metros cuadrados de estos inmuebles van desde los 33 m2 hasta los más de 3.000.

El precio del metro cuadrado ya supera los 6.000 euros en este distrito, con un incremento del 20% en el precio desde 2024.