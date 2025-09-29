Pozuelo impulsa la movilidad sostenible con 40 km más de carriles bici y 30 estaciones de Bicimad

Pozuelo de Alarcón va a convertirse en todo un referente de la movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid. La ciudad va a estrenar hasta 40 kilómetros nuevos de carriles bici y ciclo-carriles que buscarán facilitar los traslados de los ciudadanos.

Estos nuevos trazados se van a conectar a los que ya existen. Como resultado se va a poder disfrutar de unas vías verdes y sostenibles que facilitarán al máximo la circulación en bicicleta. De este modo, los 40 nuevos kilómetros se sumarán a los 30 con los que cuenta la red de carriles actualmente y los 24 de vías verdes.

Otra gran novedad será que llegarán 30 estaciones de bicicletas eléctricas de la mano de Bicimad. Un modo de desplazarse cómodo y beneficioso para el medioambiente que ya ha tenido excelentes resultados en Madrid, con cifras de récord.

El 31% de usuarios de bicimad la utilizan 2 o 3 veces semanales / Archivo

Este ambicioso proyecto contará con un presupuesto de más de 600.000 euros e incluye las obras previstas en el Plan de Movilidad Sostenible en lo que se refiere a la red de carriles bici. Se traduce en 34 nuevos tramos de ciclo-carriles y carriles-bici, que constituyen en total los 40 kilómetros nuevos. Además, también cuenta con la mejora señalización viaria de cuatro zonas escolares, actuando así en 12 centros educativos, reforzando así la seguridad vial en los entornos de los colegios.

Las bicilcetas electricas llegarán a Pozuelo en los próximos meses. Se espera que las obras comiencen a finales de año y que terminen para los primeros meses de 2026. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente el expediente de contratación de las obras de construcción que contarán con un plazo de ejecución de cuatro meses una vez que se inicien los trabajos

Pozuelo de Alarcón es el primer municipio al que llega el servicio de bicicletas eléctricas

Pozuelo de Alarcón es el primer municipio de la Comunidad de Madrid al que llegará el servicio de bicicletas eléctricas Bicimad. Se extenderá desde la capital y con el que se promoverá una movilidad más sostenible por la ciudad.

Serán 30 estaciones las que llenen Pozuelo, instaladas en puntos estratégicos en los que la bicicleta es muy necesaria. Algunos de estos puntos son la estación de cercanías, zona centro, Húmera, Avenida de Europa o Prado de Somosaguas, para conectarlos con el centro de la ciudad.

Fue en junio de 2014 cuando el servicio Bicimad aterrizó en la capital y son ya más de 10 años con un éxito rotundo. Presente en los 21 distritos de Madrid, superó en 2024 los 9 millones de viajeros.

Éxito rotundo en la 45ª edición de la Fiesta de la Bici en Pozuelo

Los nuevos carriles bici llegan para celebrar el éxito de la 45ª edición de la Fiesta de la Bici en Pozuelo de Alarcón. Esta es una cita ya clásica del calendario deportivo y familiar del municipio, prueba de ello son las más de 800 personas que reunió para disfrutar de una jornada lúdica y deportiva.

Alta participación en la 45ª edición de la Fiesta de la Bici en Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

La salida y la llegada estuvieron situadas en el Polideportivo El Torreón. Además del recorrido, la jornada incluyó un sorteo de bicicletas y material ciclista entre los participantes, poniendo el broche final a una mañana dedicada al deporte y la convivencia.