Mercado de Segunda Vida en Pozuelo de Alarcón: así funciona el mercadillo para encontrar chollos

El Rastro siempre ha sido el mercadillo por excelencia de Madrid. Este mercado ambulante, el más popular de España y uno de los más antiguos del mundo, ha inspirado a escritores (Ramón Gómez de la Serna) o cantautores (Joaquín Sabina) y ofrece una amplia variedad de productos: muebles, objetos curiosos, antigüedades, libros, ropa, complementos...

No obstante, los residentes de Pozuelo de Alarcón también pueden disfrutar de un mercadillo muy original: el 'Mercado de Segunda Vida'. Se trata de una oportunidad única para que los vecinos y asociaciones del municipio puedan vender o intercambiar artículos que ya no utilizan.

¿Cuándo se celebra?

La próxima edición del Mercado de Segunda Vida de Pozuelo se celebrará este domingo 28 de septiembre, de 10:30 a 14:30 horas.

Los puestos, dotados de mesa de medidas aproximadas de 1,80x0,90 cm., mantel y silla, se instalarán en la Plaza Mayor y en la Plaza del Padre Vallet. Los artículos que se pueden encontrar son los siguientes:

Juegos de mesa

Instrumentos musicales

Libros, revistas y comics

Videojuegos

Música

Cine

Colecciones

Material deportivo

Juguetes

Accesorios de bebés

Muebles no voluminosos

Menaje

Bricolaje y herramientas

Decoración

Ropa y zapatos

Complementos

Antigüedades

En el caso de que se desee vender algún objeto voluminoso, por ejemplo, un mueble, se podrán colocar fotos con el precio del mismo

Productos de estética y belleza que estén totalmente cerrados y precintados

Asimismo, no está permitida la venta de:

Artículos perecederos: alimentación y bebidas

Productos médicos, farmacéuticos, químicos

Armas y explosivos

Animales vivos o muertos

Productos u objetos que necesiten licencia para poder venderse o que supongan un riesgo de peligro para los visitantes

Cualquier producto u objeto cuya propiedad legal no sea del participante o este no posea la autorización o que tenga su origen en la piratería (DVDs, películas, videos, imitaciones, etc.)

Reventa de entradas

Marfil (salvo autorización Convención sobre el comercio de Internacional de especies amenazadas)

Vapeadores

Revistas, vídeos y juguetes sexuales

Tarjetas regalo y cupones descuento

Productos incitación al racismo y xenofobia

Durante la celebración del mercado, se podrán llevar a cabo actuaciones por parte de entidades de Pozuelo de Alarcón que lo soliciten.

Y los hosteleros del municipio también pueden participar al incluir una promoción y/o tapa especial para este día. La solicitud se enviará por correo electrónico a comercio@pozuelo.madrid.

¿Cómo llegar?

En transporte público, puedes llegar con autobuses urbanos (3) e interurbanos (656 y 658). Igualmente, el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet oferta, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros el día.