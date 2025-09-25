Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado de Segunda Vida en Pozuelo de Alarcón: así funciona el mercadillo para encontrar chollos

El evento tendrá lugar este domingo y permitirá a los vecinos vender o intercambiar artículos que ya no utilizan

Pozuelo de Alarcón celebrará este domingo el Mercado de Segunda Vida

Pozuelo de Alarcón celebrará este domingo el Mercado de Segunda Vida / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

José Javier Viera

El Rastro siempre ha sido el mercadillo por excelencia de Madrid. Este mercado ambulante, el más popular de España y uno de los más antiguos del mundo, ha inspirado a escritores (Ramón Gómez de la Serna) o cantautores (Joaquín Sabina) y ofrece una amplia variedad de productos: muebles, objetos curiosos, antigüedades, libros, ropa, complementos...

No obstante, los residentes de Pozuelo de Alarcón también pueden disfrutar de un mercadillo muy original: el 'Mercado de Segunda Vida'. Se trata de una oportunidad única para que los vecinos y asociaciones del municipio puedan vender o intercambiar artículos que ya no utilizan.

¿Cuándo se celebra?

La próxima edición del Mercado de Segunda Vida de Pozuelo se celebrará este domingo 28 de septiembre, de 10:30 a 14:30 horas.

Los puestos, dotados de mesa de medidas aproximadas de 1,80x0,90 cm., mantel y silla, se instalarán en la Plaza Mayor y en la Plaza del Padre Vallet. Los artículos que se pueden encontrar son los siguientes:

  • Juegos de mesa
  • Instrumentos musicales
  • Libros, revistas y comics
  • Videojuegos
  • Música
  • Cine
  • Colecciones
  • Material deportivo
  • Juguetes
  • Accesorios de bebés
  • Muebles no voluminosos
  • Menaje
  • Bricolaje y herramientas
  • Decoración
  • Ropa y zapatos
  • Complementos
  • Antigüedades
  • En el caso de que se desee vender algún objeto voluminoso, por ejemplo, un mueble, se podrán colocar fotos con el precio del mismo
  • Productos de estética y belleza que estén totalmente cerrados y precintados

Asimismo, no está permitida la venta de:

  • Artículos perecederos: alimentación y bebidas
  • Productos médicos, farmacéuticos, químicos
  • Armas y explosivos
  • Animales vivos o muertos
  • Productos u objetos que necesiten licencia para poder venderse o que supongan un riesgo de peligro para los visitantes
  • Cualquier producto u objeto cuya propiedad legal no sea del participante o este no posea la autorización o que tenga su origen en la piratería (DVDs, películas, videos, imitaciones, etc.)
  • Reventa de entradas
  • Marfil (salvo autorización Convención sobre el comercio de Internacional de especies amenazadas)
  • Vapeadores
  • Revistas, vídeos y juguetes sexuales
  • Tarjetas regalo y cupones descuento
  • Productos incitación al racismo y xenofobia

Durante la celebración del mercado, se podrán llevar a cabo actuaciones por parte de entidades de Pozuelo de Alarcón que lo soliciten.

Y los hosteleros del municipio también pueden participar al incluir una promoción y/o tapa especial para este día. La solicitud se enviará por correo electrónico a comercio@pozuelo.madrid.

¿Cómo llegar?

En transporte público, puedes llegar con autobuses urbanos (3) e interurbanos (656 y 658). Igualmente, el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet oferta, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros el día.

