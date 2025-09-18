Pozuelo de Alarcón reduce el coste de la tasa de basuras: estas son las nuevas rebajas y bonificaciones que disfrutarán sus vecinos

Los pozueleros están de enhorabuena. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón acaba de aprobar importantes rebajas y bonificaciones en la tasa de basuras impuesta por el Gobierno Central.

Las familias numerosas y los jubilados, los más beneficiados con la rebaja de la tasa de basuras

La modificación de la ordenanza conlleva cuatro nuevos tramos, lo que permite una bajada en las cuotas del uso residencial, de forma que muchos vecinos verán reducido el importe que inicialmente tenían que pagar. Además, se incorporan nuevas bonificaciones previstas para 2026. En concreto, irán dirigidas a las familias numerosas, que podrán beneficiarse de una reducción de un 20 %, en el caso de las generales (las que tienen entre tres y cuatro hijos), y de un 50%, en el caso de las especiales (las formadas por cinco o más hijos).

También los jubilados podrán reducir su cuota en un 30 %, y las entidades sin ánimo de lucro, así como las personas más vulnerables, podrán beneficiarse de reducciones hasta del 95 %.

Además, los colegios también tendrán descuentos al crearse para ellos un epígrafe especial y se reducirá un 5% la cuota de aquellos titulares de vivienda habitual que realicen un uso mínimo de cinco aportaciones de residuos a Puntos Limpios.

Acerca de las bonificaciones al compostaje previstas en la anterior ordenanza, se mantienen con un 10 % para quienes cuenten con sistemas de compostaje doméstico o comunitario, y se elevan al 20 % en el caso de inmuebles en los que se ejerzan actividades educativo/docentes.

Durante el Pleno en el que se ha aprobado las nuevas rebajas y bonificaciones, Lucía Morales, concejal de Economía, Hacienda, y Digitalización, dejó claro que "esta tasa no es una decisión del Ayuntamiento, sino una imposición directa del Gobierno central, que obliga a los municipios a trasladar a los vecinos el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos".

Además, la concejal ha insistido en que les hubiera gustado evitar esta tasa, "pero la ley nos lo impide. Aun así, desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón hemos hecho todo lo posible para mitigar su impacto y reducir la carga impositiva sobre nuestros vecinos". La ley estatal, impulsada por el Gobierno Central, obligó, por primera vez, a los ayuntamientos, a trasladar el coste real e íntegro de la recogida, transporte y tratamiento de residuos a los vecinos. Así, en el caso de Pozuelo, ello supone una inversión anual superior a los 12 millones de euros.